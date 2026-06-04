Orfani di femminicidio, la Provincia di Piacenza chiede l’istituzione di una Giornata nazionale

Un impegno istituzionale forte a sostegno degli orfani di femminicidio e il via libera a una variazione di bilancio di carattere sostanzialmente tecnico: sono questi i due principali temi affrontati dal Consiglio provinciale odierno.

Il dibattito

Al centro del dibattito, l’iniziativa promossa dalla Consigliera alle Pari Opportunità Nadia Pompini, finalizzata a sostenere presso Governo e Parlamento l’istituzione di una Giornata Nazionale dedicata agli orfani di femminicidio. Un atto che punta a dare riconoscimento e visibilità a una realtà spesso silenziosa, ma profondamente segnata da conseguenze sociali, economiche e personali.

Sostegno ai progetti sul territorio

La Provincia si impegna inoltre a rafforzare il sostegno ai progetti promossi sul territorio, con particolare attenzione ai percorsi di inserimento lavorativo e alle forme di supporto concreto, anche attraverso il coinvolgimento del tessuto economico locale. Un’azione che si accompagna all’espressione di piena solidarietà e vicinanza alle vittime e ai loro figli, e al riconoscimento dell’impegno civile di chi contribuisce, anche a partire da esperienze personali di dolore, alla costruzione di una società più consapevole.

“Oltre il silenzio”

Il provvedimento si inserisce nel percorso già avviato dalla Provincia sul tema della violenza di genere e rappresenta una naturale prosecuzione del convegno “Oltre il silenzio”, promosso lo scorso 18 marzo dal Tavolo provinciale contro la violenza alle donne e di genere. In quell’occasione, la testimonianza di Giovanna Cardile – orfana di femminicidio e oggi docente nel territorio piacentino – ha offerto uno spaccato diretto e profondo di una vicenda segnata dal dolore, ma anche da un percorso di rinascita reso possibile dal sostegno della famiglia adottiva. Significativo, lungo il percorso, anche il contributo di Roberta Beolchi, presidente dell’associazione “Edela”. L’ordine del giorno provinciale si colloca in continuità con la proposta avanzata lo scorso maggio dal consiglio comunale di Piacenza, su iniziativa della Commissione delle Elette.

Mantenere alta l’attenzione

«Con questo atto vogliamo contribuire a mantenere alta l’attenzione su questi ragazzi e ragazze, sostenendo l’istituzione di una Giornata nazionale che ne riconosca il vissuto e rafforzi l’impegno delle istituzioni – ha dichiarato Nadia Pompini, Consigliera provinciale alle Pari Opportunità -. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale affiancare a questo riconoscimento simbolico azioni concrete, a partire dal sostegno ai percorsi di autonomia e inserimento lavorativo, anche attraverso il coinvolgimento del tessuto economico locale. È un impegno condiviso, trasversale, che nasce dal lavoro avviato sul territorio e dal confronto con testimonianze dirette, che ci richiamano alla responsabilità di costruire una rete di supporto sempre più forte e consapevole». Parole di apprezzamento per l’iniziativa sono state espresse anche dalla Consigliera provinciale Paola Galvani. Il voto dell’Aula è stato unanime.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha inoltre approvato la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento Unico di Programmazione. Si tratta di un aggiornamento che recepisce, tra l’altro, trasferimenti regionali e statali, l’adeguamento delle spese di personale e risorse destinate al diritto allo studio e al sostegno degli studenti con disabilità.

Tra le principali voci inserite figurano anche l’indennizzo assicurativo relativo all’incendio della palestra del Centro scolastico di Fiorenzuola (euro 150 mila iscritti in entrata) e l’aggiornamento delle spese connesse agli interventi PNRR, oltre a un incremento delle risorse per l’acquisto di arredi scolastici.

È stata infine aggiornata la programmazione degli acquisti di servizi e forniture con l’inserimento del servizio energia a favore degli edifici di competenza provinciale, nell’ottica di una gestione più efficiente e sostenibile del patrimonio dell’Ente.

Il consiglio provinciale si è aperto con un saluto al nuovo segretario Generale, dottoressa Mattia Manganaro, e al nuovo Direttore generale, Davide Marenghi.

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