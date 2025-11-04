Volley, Serie D – Decalacque River vince 3-0 il derby piacentino con Libertas Steriltom

Termina nei migliori dei modi l’esordio stagionale al Palarebecchi di Rivergaro per la formazione locale, targata DECALACQUE RIVER, che fa suo il primo derby piacentino nei confronti della LIBERTAS STERILTOM, con un rotondo 3-0 in 75 minuti di gioco. Le ragazze del presidente Tiboni hanno avuto agevolmente in mano i primi due parziali dell’incontro, mentre nel terzo set hanno dovuto inseguire per lunghi tratti le avversarie sino a riuscire nel finale a piazzare il break vincente.
Una buona prestazione corale delle ragazze del RIVER DECALACQUE, che permette loro di mantenersi nella parte alta della classifica. Una citazione, a mio avviso, la merita il centrale Maini per la LIBERTAS SAN PAOLO, top-scorer della serata con 11 punti ed indimenticata centrale delle giovanili del RIVER. Prossimo turno in programma sabato 8 novembre a Parma, opposte alla formazione dell’INZANI.
DECALACQUE RIVER PC – LIBERTAS STERILTOM 3-0
(25-21 25-13 25-23)
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 8, Viaroli (L1) 1, Rocca 7, Manzari 6, Boiardi, Basile 2, Colombini 1, Cappellini 9, Euclidi 4, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 1, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;
LIBERTAS STERILTOM PC: Pisani 8, Capra, Gilio, Di Cintio, Giovannacci 3, Maini 11, Gorra 9, Pighi, Civardi, Martini 3, Mazzocchi, Cornia, Genzianella (L2), Carini 9, All. Carolfi;