Sorpresi in un’abitazione disabitata con un tubo di rame, due uomini denunciati

Il controllo dei Carabinieri durante un servizio perlustrativo. Sequestrati circa tre metri di tubo pluviale in rame. Fermo amministrativo anche per un’autovettura priva di copertura assicurativa.

Nel pomeriggio del 18 settembre, i Carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 44 e 27 anni, ritenuti responsabili, in concorso, dell’ipotesi di reato di ricettazione.

L’intervento è avvenuto a San Nazzaro di Monticelli d’Ongina, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del territorio.

L’auto parcheggiata vicino a un’abitazione disabitata

Intorno alle 13.45, mentre transitavano in via Granelli, i militari hanno notato un’autovettura parcheggiata nei pressi di un’abitazione disabitata.

Il veicolo aveva lo sportello del conducente aperto, le chiavi inserite nel quadro di accensione e i sedili posteriori reclinati. Anche il cancello di accesso alla proprietà risultava aperto.

Entrati nel cortile per verificare la situazione, i Carabinieri hanno individuato due uomini, uno dei quali teneva tra le mani un oggetto metallico.

Uno dei due si allontana nei campi

Alla vista della pattuglia, entrambi avrebbero tentato di allontanarsi. Uno è stato immediatamente fermato, mentre il secondo, dopo essersi inizialmente dileguato nei campi circostanti, è tornato sul posto ed è stato identificato.

Durante il sopralluogo, i militari hanno recuperato l’oggetto metallico: si trattava di un tubo pluviale in rame lungo complessivamente circa tre metri, accartocciato e piegato in più punti.

All’interno dell’edificio, che appariva vandalizzato, è stata inoltre riscontrata la presenza di una stanza predisposta per essere utilizzata temporaneamente.

Denuncia per ricettazione e sequestro del tubo in rame

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso.

Il tubo in rame è stato sottoposto a sequestro penale.

Auto senza assicurazione: scatta il sequestro amministrativo

Dalle successive verifiche è inoltre emerso che l’autovettura utilizzata da uno dei due soggetti era priva della prescritta copertura assicurativa.

Il conducente è stato quindi sanzionato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.