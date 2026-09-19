Controlli dei carabinieri di Bobbio, tre denunce e un telefono rubato recuperato

Patente estera risultata falsa, guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito e ricettazione: i Carabinieri della Compagnia di Bobbio intensificano i controlli lungo le strade del territorio e nei centri della Val Tidone. Recuperato anche un telefono cellulare rubato.

Prosegue l’attività preventiva di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Bobbio, attraverso un dispositivo finalizzato a garantire una presenza capillare, prevenire i reati e assicurare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

I servizi, effettuati dai militari della Stazione di Pianello Val Tidone e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bobbio, hanno portato complessivamente alla denuncia in stato di libertà di tre persone, al ritiro di una patente di guida, al sequestro di un documento risultato falso e al recupero di un telefono cellulare rubato.

Pianello Val Tidone, patente estera risultata falsa: denunciato un 25enne

Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone hanno fermato un 25enne di origine ucraina, residente in un comune della valle.

L’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità lituane nel luglio scorso.

Gli approfondimenti effettuati dai militari hanno però consentito di accertare la presunta falsità del documento, che è stato sottoposto a sequestro.

Il 25enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per uso di atto falso.

Gossolengo, fermato sulla Provinciale 28: denuncia per guida in stato di ebbrezza

Un secondo intervento è stato effettuato intorno alle 1.45 lungo la Strada Provinciale 28, nel territorio di Gossolengo.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bobbio ha fermato un’utilitaria condotta da un 27enne residente nel comune di Corte Brugnatella.

Sottoposto agli accertamenti con etilometro, il giovane è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Per il 27enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Borgonovo Val Tidone, trovato con un cellulare rubato

La terza attività è stata condotta ancora dai Carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone.

Durante un controllo effettuato presso il SerT di Borgonovo Val Tidone, i militari hanno trovato un 27enne di origine marocchina, residente a Pianello Val Tidone, in possesso di un telefono cellulare il cui furto era stato denunciato due giorni prima.

Il proprietario del dispositivo è un 31enne residente in Alta Val Tidone.

Il telefono è stato recuperato dai Carabinieri e successivamente restituito al legittimo proprietario, mentre il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Controlli dei Carabinieri anche nei prossimi giorni

I risultati rientrano nell’attività quotidiana di prevenzione e vigilanza svolta dai Carabinieri della Compagnia di Bobbio, attraverso controlli mirati sulle principali arterie stradali e nei luoghi maggiormente frequentati.

Il dispositivo di controllo del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto dei reati predatori.