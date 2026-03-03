Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì sera in Germania per i quarti di Coppa Cev con Berlin Recycling

Gas Sales Piacenza, dopo aver chiuso la Regular Season al quinto posto in classifica e in attesa di iniziare i Play Off Scudetto, si rituffa in Europa. Domani, mercoledì 3 marzo alle ore 19.30 scende in campo in Germania: al Max-Schmeling-Halle di Berlino gara di andata dei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys. Arbitri il portoghese José Caramez Pereira e il turco Ramazan Cevik.

I biancorossi in serata svolgeranno un allenamento tecnico-tattico direttamente sul taraflex della Max-Schmeling-Halle che domani sera ospiterà il match.

Dopo aver superato i polacchi dello JSW Jastrzebski Wegiel nei Playoff Round, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione tedesca appena scesa dalla Cev Volley Champions League dove ha chiuso il Gruppo C al terzo posto solo per differenza set rispetto alla formazione spagnola del Guaguas.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Antonio Mariano (assistente allenatori Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Sicuramente andiamo ad affrontare una squadra forte e lo ha dimostrato anche in Champions League da dove è scesa solo per differenza set. È una squadra forte un po’ in tutti i fondamentali, ha buone rotazioni soprattutto tra gli schiacciatori, è una squadra temibile e che va affrontata con la giusta concentrazione senza lasciare loro il ritmo del gioco”.

L’avversario: Berlin Recycling Volleys

Il Berlin Recycling Volleys dopo venticinque partite giocate in Bundesliga occupa la prima posizione in classifica con 65 punti frutto di ventidue vittorie e tre sconfitte. Nelle ultime sette partite di campionato, Berlino ha inanellato sette vittorie lasciando agli avversari di turno solo un punto. Nell’ultima gara giocata ha superato, in casa, il VCO Berlin, in Germania una sorta di Club Italia, per 3-0 (25-19, 25-17, 25-20).

In questa stagione ha giocato la Cev Volley Champions League, inserita nel gruppo C vinto da Perugia. I tedeschi sono scesi in Coppa Cev solo per differenza set. La squadra tedesca è guidata dal coach brasiliano Alexadre Leal dopo l’esonero di Joel Banks una settimana prima del match di andata con Perugia.

Gas Sales Piacenza e Berlino si sono già incontrate in Europa in Cev Volley Champions League 2024 e nell’occasione a vincere è stata Piacenza sia nella gara di andata che di ritorno: 3-1 al PalabancaSport, 3-0 a Berlino. In quell’occasione il Gruppo C fu vinto da Piacenza.

Berlin Recycling Volleys è una società pallavolistica maschile con sede a Berlino, ha vinto quindici volte il campionato tedesco. In bacheca trovano posto anche 8 Coppa di Germania, 6 Supercoppa Tedesca e 1 Coppa Cev. Per Berlino nella scorsa stagione triplete: scudetto, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy