Raccolta rifiuti a Gropparello, attivi gli informatori Iren per la consegna dei contenitori

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, ATERSIR, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata, incaricati di Iren hanno iniziato a recarsi a domicilio per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta, che misurerà esclusivamente il rifiuto indifferenziato.

Ad ogni utenza verrà consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento: in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti annuale, compreso nella tariffa. Applicando un principio di equità, gli eventuali costi aggiuntivi per le vuotature eccedenti saranno imputati all’utenza medesima anziché essere redistribuite sugli altri cittadini. I criteri di calcolo della tariffa dei rifiuti saranno illustrati nel dettaglio attraverso future comunicazioni.

La nuova modalità riguarderà in maniera prevalente la maggior parte del territorio comunale e verrà modulata con varianti per le zone con minore densità abitativa.

Quando?

La nuova tariffazione non parte subito. Nei prossimi mesi è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato.

La raccolta avrà frequenza settimanale, ma il bidoncino grigio va esposto solo quando è pieno.

La carta – A ogni utenza verrà consegnato un contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. La raccolta della carta avrà frequenza quindicinale tutto l’anno.

Nulla cambia per il contenitore della raccolta domiciliare dell’organico e per i contenitori stradali di vetro e vegetale; il contenitore della raccolta di plastica e barattolame sarà l’unico e diventerà di colore giallo.

Gli ingombranti – Dal mese successivo al passaggio degli informatori verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione). Rimane attivo il Centro di Raccolta di Località Punta Volpe.

OPERATORI IREN A DOMICILIO

Incaricati di Iren stanno passando presso ogni utenza: non potendo entrare nelle abitazioni citofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non vi abbiano trovato al vostro domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren.

Punto Ambiente temporaneo allestito presso l’atrio del Municipio in Piazza Roma n. 1, nelle seguenti date e orari:

Giovedì 12 – 19 marzo 9.00/13.00

Sabato 14 – 21 – 28 marzo 9.00/13.00

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy