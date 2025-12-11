Volley – Gas Sales Piacenza, ottimo debutto in Europa; superato lo Jihostroj Ceske Budejovice. Boninfante: “Bella la reazione dopo il primo set”

Debutto vincente in Cev Volleyball Cup per Gas Sales Piacenza al ritorno in campo europeo a quasi due anni di distanza dall’ultima apparizione. Nella gara d’andata giocata a Cagliari hanno superato per 3-1 la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice. Ora nella gara di ritorno, il 7 gennaio prossimo, in Repubblica Ceca ai biancorossi basterà vincere due set per conquistare gli Ottavi di Finale.

In un PalaPirastu festante che ha visto sugli spalti la presenza di 2300, tra cui alcuni Lupi Biancorossi, Piacenza ha messo in mostra un buon gioco e soprattutto ha ricevuto tantissimi applausi per alcune giocate che hanno infiammato il pubblico.

Coach Boninfante ha mescolato la formazione dando spazio fin dall’inizio a Loreti, Bergmann e Seddik. Dopo un primo set che i biancorossi hanno perso ai vantaggi pur mettendo a referto buoni numeri in ogni fondamentale, negli altri tre parziali il pallino del gioco lo hanno sempre avuto in mano loro. Nonostante nel terzo set i cechi abbiano recuperato anche diversi punti di svantaggio per poi vedere allungare nuovamente gli avversari.

Sono stati tredici i block in biancorossi, quindici gli: Piacenza ha chiuso con un 55% in attacco e un 43% in ricezione. In doppia cifra Bovolenta con 18 punti, Bergamm e Gutierrez con 15, Seddik con 12. In casa ceca in doppia cifra Brichta e Okulic con 11 punti.

Le parole di coach Boninfante

“Nel primo set abbiamo subito un po’ in ricezione ma la linea era tutta nuova, poi ho visto una bella reazione dei ragazzi contro una squadra che conoscevamo poco. Sono contento, abbiamo fatto una buona partita e il debutto in Europa è stato soddisfacente. Sono contento anche per lo spettacolo visto qui a Cagliari e il calore che il pubblico ci ha regalato”.

Gas Sales Piacenza – Jihostroj Ceske Budejovice 3-1

(24-26, 25-14, 25-19, 25-13)

Gas Sales Piacenza: Galassi 9, Bovolenta 18, Gutierrez 15, Seddik 12, Porro 4, Bergmann 15, Loreti (L), Mandiraci, Andringa, Leon, Travica. Ne: Pace (L), Comparoni, Simon. All. Boninfante.

Jihostroj Ceske Budejovice: Okolic 11, Bartunek 2, Calvo 5, Taylor 5, Brichta 11, Cordeiro 7, Tomas (L), Lestina 3, Emmer, Kaislasalo 5. Ne: Toth, Pitner. All. Smejkal.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy