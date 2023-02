Volley – I risultati del weekend della VAP: sconfitte in B1 e in Serie C

Si sapeva che questa partita avrebbe avuto un esito scontato con la pronosticatissima vittoria della compagine di Costa Volpino ed infatti il largo punteggio a favore della capolista del girone B della serie B1 sta a dimostrare la netta supremazia delle Bergamasche.

A giustificare i larghi distacchi nei parziali a favore delle bergamasche, oltre all’indiscusso valore della squadra ospite, c’è sicuramente il fatto che il Coach piacentino Mineo è costretto a presentare una formazione largamente rimaneggiata a causa dell’influenza che ha colpito in settimana gran parte delle sue giocatrici.

In panchina vi sono praticamente solo delle under 16 under 14 (2007 e 2008), mentre in campo si presentano le sole titolari in grado di giocare almeno qualche spezzone di partita. Citiamo una su tutte la Piomboni (una dei punti di forza della squadra) che si è presentata in campo con grande abnegazione ma senza allenamenti durante tutta la settimana ed alzatasi dal letto solo il giorno prima, ma l’elenco potrebbe andare avanti coinvolgendo chi più chi meno tutte le altre titolari.

Nonostante tutto le ragazze VAP dimostrano una lodevole forza di volontà e riescono a giocare veramente bene mettendo in soggezione in alcuni frangenti le fortissime rivali.

Tutto ciò fa pensare che, in una situazione normale e con la squadra al completo, le piacentine avrebbero forse potuto vincere almeno un set. Questo fa ben sperare per il prosieguo della stagione dove le prossime partite si giocheranno contro le dirette rivali del fondo classifica e che saranno quindi decisive per la corsa salvezza.

VAP Galbiati – CBL Costa Volpino 0-3

(16-25,13-25, 13- 25)

VAP: Magnabosco, Iacona, Del Core, Gazzola (Libero), Muller (libero), Piomboni, Pierdonati, Fabbri, Borri, Ruggeri, Arbore, Della Corte.

Serie C

I primi due set sono stati eseguiti praticamente con la luce spenta per le ragazze di coach Mineo in effetti i risultati finali delle prime due frazioni di gioco ne sono testimoni: 9 a 25 per il primo e 14 a 25 per il secondo.Il motivo principale è dovuto dalle numerose assenze che hanno reso la vita delle ragazze piacentine più difficile del previsto.

Nonostante ciò, le parole di coach Mineo e coach Bruno al termine della seconda frazione di gioco ha fatto riaccendere la luce in ciascuna ragazza che sono rientrate nel rettangolo di gioco con concentrazione e determinazione, infatti sono arrivate alle fasi finali del set con il punteggio di 20 a 21, però la maggiore esperienza delle ragazze modenesi è emersa e alla fine hanno chiuso il set 22 a 25.

VAP ITAS PC – POLISPORTIVA MARANELLO MO 0-3

(9-25, 14-25, 22-25)

VAP ITAS PC: Arbore 13, Bergonzi, Borri A.1, Della Corte 12, Di Luzio, Pedrolli (K) 3, Ruggeri 7, Ruggieri (L), Trevisan. 1° All.: Mineo, 2° All.: Bruno, Dirigente: Gionelli.

POLISPORTIVA MARANELLO MO: Boni, Giannini, Mammi, Radighieri C.(L2), Radighieri L.(K), Scacchetti, Serradimigni, Serri, Simonelli, Sparvieri, Stefani, Zen (L1). 1° all.: Pelloni, 2° All.: Taglioni, Dirigente: Ferruzziani.