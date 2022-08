Volley – Martedì 16 agosto il via alla preparazione pre-campionato della Gas Sales Piacenza

Due settimane al primo momento ufficiale della stagione maschile 2022-2023 di Gas Sales Piacenza. L’inizio della preparazione pre-campionato di Gas Sales Piacenza è infatti fissato per le ore 17,00 di martedì 16 agosto al PalabancaSport.

Con tutta probabilità per quella data saranno pochi i giocatori della nuova rosa già a disposizione di coach Lorenzo Bernardi per preparare il campionato di SuperLega CredemBanca che inizierà il 2 ottobre. Molti giocatori potrebbero essere, infatti, verosimilmente impegnati con le rispettive nazionali, anche se per avere effettive conferme bisognerà attendere le convocazioni per le prossime settimane da parte delle selezioni di Italia, Francia, Brasile, Olanda e Cuba.

Lo staff tecnico che coadiuverà coach Lorenzo Bernardi sin dal giorno del raduno sarà composto dall’Assistant Coach Massimo Botti, dal Preparatore Atletico Davide Grigoletto, dai Fisioterapisti Federico Pelizzari e Federico Usai.