Volley – Paolo Porro con la Gas Sales Piacenza: fino al 2029: “Orgoglioso di continuare a difendere i colori i colori di questa società”

Un legame che si rafforza, una storia che continua. Gas Sales Piacenza è lieta di annunciare che il palleggiatore Paolo Porro vestirà la maglia biancorossa fino al 2029.

Il prolungamento del legame tra il giocatore e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato, nei giorni scorsi, con soddisfazione da entrambe le parti. Nella stagione da poco conclusa Paolo Porro ha collezionato tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto e Coppa Cev 42 presenze con 161 set giocati e 111 punti realizzati di cui 54 ace e 36 muri.

Un rinnovo che va oltre l’aspetto sportivo: è la scelta condivisa di continuare un percorso fatto di ambizione, lavoro e identità comune, guardando al futuro con entusiasmo e determinazione.

La prima convocazione nella Nazionale maggiore è datata 2021 con cui conquista nel 2023 la medaglia d’oro ai XXXI Giochi Mondiali Universitari Estivi, in questi giorni Paolo Porro è a Roma, impegnato nel primo collegiale della Nazionale Italiana, a conferma di un percorso di eccellenza che lo vede protagonista anche in azzurro. Da domani sarà a Cavalese con la nazionale per preparare i nuovi impegni azzurri della stagione.

Il prolungamento fino al 2029 è una promessa reciproca: crescere ancora insieme, affrontare nuove sfide e regalare emozioni ai tifosi biancorossi, continuando a scrivere pagine importanti di questa avventura.

Le parole di Paolo Porro

“Ovviamente sono soddisfatto ed orgoglioso di prolungare il mio contratto, è stato un accordo preso velocemente e sono felice di poter rappresentare questa città e difendere i colori di questa società per altri anni. Speriamo di rivivere altre stagioni come questa in cui ci siamo divertiti e siamo riusciti a portare a casa un trofeo importante come è la Coppa Cev. Non vedo l’ora di riniziare ad agosto e rivedere tutti i compagni e il pubblico biancorosso”.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Il prolungamento di Paolo è un segnale forte e chiaro: vogliamo continuare a costruire il futuro di questa squadra partendo da giocatori italiani, giovani e con grande voglia di crescere. Paolo ha già dimostrato tutto il suo valore in campo, mettendo in mostra qualità importanti e una mentalità da vero professionista. Siamo convinti che possa continuare a migliorare e diventare uno dei punti di riferimento di questo gruppo. Inoltre, con le sue prestazioni e il suo atteggiamento, è riuscito a conquistare rapidamente i nostri tifosi, diventando uno dei beniamini del pubblico. La proprietà, ancora una volta, sta dimostrando di credere fortemente nel progetto tecnico e nel gruppo squadra che stiamo costruendo insieme.”

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