Volley, Serie B – Canottieri Ongina, esame di alta classifica: arriva Spezzano

fida di cartello domani alle 18 a Monticelli, dove la Canottieri Ongina, sesta con 10 punti, sfida la Beca Tensped, formazione modenese che guida la classifica del girone B di serie B maschile con 14 punti insieme alla Kerakoll Sassuolo.
I gialloneri di Gabriele Bruni arrivano all’appuntamento con un segno più nel trend recente di risultati, con il grafico in pendenza positiva che mostra tre vittorie consecutive (due al tie break e una da tre punti). L’avversario è di assoluto valore, ma è anche un ostacolo da provare a superare per ambire ai primi posti della classifica, rimischiando le carte e soprattutto prendendo ulteriore consapevolezza.
“Spezzano – commenta coach Bruni – è tra due-tre favorite di un girone tosto e ha una batteria di giocatori molto quotati, con la diagonale Quartarone-Bartoli, la coppia centrale Lodi-Miselli e l’asse di posto quattro Cassandra-Bertoli, punta di diamante di questa formazione con un curriculum importante. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre armi, essere ordinati e rispettare le poche cose che ci siamo proposti durante la settimana da mettere poi a punto in campo, anche se poi c’è anche l’avversario, molto competitivo. Penso però sia molto allettante cercare di portare a casa il risultato e provare a fare una buona partita. Sono match pieni di motivazioni e speriamo sia un incontro anche spettacolare per il pubblico che verrà al palazzetto”.
Classifica
Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 14, Zotup Scanzorosciate, Pallavolo Cremonese, Tipiesse Cisano 12, Canottieri Ongina, Mo.Re. Volley 10, Vero Volley Monza, Ferramenta Astori 8, Tecnoarmet Soliera150, Motta&Rossi Asola Remedello 7, Team Volley Cazzago Adro, National Transports Villa d’Oro Modena, Modena Volley 4.