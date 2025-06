La Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile, ringrazia la sua “bandiera” Beppe De Biasi dopo dodici stagioni insieme ricche di soddisfazioni, tra cui la storica promozione in A2 centrata sul campo di Cisano Bergamasco. Il capitano storico delle pagine più recenti del sodalizio saluta i colori gialloneri e a lui va un grande in bocca al lupo per i programmi futuri.

