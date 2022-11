Volley, Serie B – La Canottieri Ongina si riscatta subito: 3-0 alla Fenera Chieri 76

Pronto riscatto per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone A), con la formazione di Gabriele Bruni che risponde in modo convincente al ko di sette giorni prima a Ciriè contro la Pvl Cerealterra (3-0) battendo in tre set un’altra compagine piemontese, il Fenera Chieri 76.

Per i gialloneri piacentini, un buon match che permette la conquista di tre punti importanti per rimanere ai piani alti della classifica e di prolungare l’imbattibilità casalinga. Tra i meriti della squadra del presidente Fausto Colombi, l’aver saputo sopperire all’ennesima nota sfortunata della stagione, l’infortunio alla gamba destra acccorso a fine primo set allo schiacciatore Riccardo Miglietta, sostituito da Davide Zorzella. Per il martello, nei prossimi giorni un esame strumentale per valutare meglio il problema fisico accusato.

CANOTTIERI ONGINA- FENERA CHIERI 76 3-0

(25-20, 25-20, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 13, Marcoionni 5, Miranda 18, Miglietta 3, De Biasi B. 7, Ramberti 1, Rosati (L), Boschi, Zorzella 2, De Biasi M.. N.e.: Paratici, Ousse, Sala (L), Frascio. All.: Bruni

FENERA CHIERI: Mangano 8, Simonetti, Del Noce 5, Cefaratti 5, Luccato 11, Robazza 10, Cocchia (L), Romero 2, Danzeri, Cominu, Marello 1. N.e.: Bosticco (L). All.: Specchia