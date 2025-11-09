Franzini dopo Progresso – Piacenza: “Il solito gol preso alla prima occasione” AUDIO

9 Novembre 2025 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico del PIACENZA CALCIO Arnaldo Franzini dopo il pareggio tra i biancorossi e il Progresso.

L’intervista di Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound

