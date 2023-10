Volley, Serie B1 – La Libertas Forlì attende l’Everest, Guaschino: “Partita difficile, puntare sulla continuità”

Un intenso ed emozionante finale al tiebreak alle spalle per l’Everest MioVolley, una trasferta decisamente complessa nel mirino: sabato pomeriggio (partita al via alle 17:30) per le biancoblu l’appuntamento sarà sul campo della Libertas Forlì.

Vittoria con Modena, sconfitta esterna secca con Rubiera: questo finora il ruolino di marcia delle romagnole che attendono il MioVolley. Due i precedenti tra le formazioni, entrambi nella serie B1 2021/22: le sfide dell’epoca sorrisero in entrambi i casi a Forlì capace di imporsi in quattro set a Gossolengo e con un perentorio 3-0 sul campo di casa. La Libertas può contare sull’apporto di Erica Giacomel oltre che su un reparto centrali giovane ma ben assortito: la formazione di coach Marone guarda alla parte sinistra della classifica, un’avversaria quindi di tutto rispetto per il MioVolley.

In casa Everest soltanto da qualche giorno è tornato il battito regolare del cuore dopo le emozioni della gara con Fatro Volley Ozzano, sfida dalla quale parte l’analisi della centrale Stefania Guaschino in vista della prossima sfida.