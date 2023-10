FOTOistanti Piacenza 2023 Mostre e incontri dal 20 ottobre al 19 novembre

FOTOistanti Piacenza è una nuova rassegna ideata ed organizzata dal Circolo Fotografico Idea Immagine in collaborazione con il Comune di Piacenza e patrocinata dalla Provincia di Piacenza e dalla Regione Emilia-Romagna che, dal 20 ottobre e fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia alla sua prima edizione, ma già ricco di novità.

Il Concept

«La grande rivoluzione che la fotografia ha portato nell’uomo è stata quella di insegnargli il valore dell’attimo. Gli ha insegnato il gusto profondo, l’intimo senso che si trova in ogni attimo della nostra vita: un senso che sfugge vivendo, quando non si pensa a guardare la vita ma solo a sfruttarla. Solo la fotografia ha saputo dividere la vita umana in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di una intera esistenza e che senza di essa era destinata all’oblio.» Guido Piovene (1907-1974), Il valore dell’attimo, 1941

FOTOistanti gli incontri

Oltre ad ospitare mostre ed esposizioni, installazioni, presentazioni di libri, proiezioni ed incontri con gli autori, grazie alla collaborazione con la FIAF – Federazione Italiana della Associazioni Fotografiche, sabato 4 novembre 2023 il festival FOTOistanti ospita il 33° Convegno Regionale FIAF Emilia-Romagna nella cornice storica del Salone Monumentale di Palazzo Gotico.

FOTOistanti i sostenitori

Grazie anche al sostegno di Banca di Piacenza e HDi Distribuzione srl, gli accessi a tutti gli eventi sono liberi e gratuiti, nel limite della capienza degli spazi disponibili e senza necessità di prenotazione.

Le Informazioni

FOTOistanti si terrà a Piacenza a Palazzo Gotico dal 20 ottobre al 19 novembre 2023. Il programma aggiornato e dettagliato è possibile seguirlo sulle pagine del sito

FOTOistanti Il Programma

Ottobre 2023

Venerdì 20 ottobre 2023 anteprima FOTOistanti

18:00 “Cartoline da Piacenza”

il New Vintage nelle foto di Giovanni Calori

BookBank – Libri D’altri Tempi, via San Giovanni, 4 – Piacenza

fino al 4 novembre lun/mar 16:00-19:30 mer/ven/sab 9:30-13:00 e 16:00-19:30

20:30 presentazione rivista fotografica “Immagini Piacentine”

e della guida escursionistica “La Valle del Nure”

con gli autori Valter Sirosi e Sergio Efosi del Cineclub Piacenza G. Cattivelli

Libreria Fahrenheit 451, via Legnano, 4 – Piacenza

Sabato 21 ottobre 2023

11:00 “Senza Fine / fine art”

Punto Arte Piacenza, corso G. Garibaldi, 47 – Piacenza

Sabato 21 ottobre 2023 – Palazzo Gotico, Piacenza – evento speciale FOTOistanti

con mostre aperte fino al 5 novembre: ven 15-18 sab/dom 10-13 e 15-18

16:30 “Addio, del passato bei sogni ridenti”

inaugurazione mostra fotografica di Antonio Piazza e Manuela Arcari

con le immagini inedite dell’ex albergo San Marco, residenza cittadina di Giuseppe Verdi

17:00 inaugurazione mostre fotografiche degli autori e associazioni FIAF:

Francesca Artoni e Saro Di Bartolo

Circolo Cinefotografico Gruppo 98, Caorso PC

Gruppo Fotografico Immaginarte, Castelvetro p.no PC

17:30 inaugurazione collettiva del Circolo Fotografico Idea Immagine, Piacenza

Giovedì 26 ottobre 2023

18:00 “Verdi non è di Parma”

presentazione del libro di Marco Corradi

in dialogo con Manrico Bissi

Palazzo Gotico, Piacenza

Venerdì 27 ottobre 2023

17:00 “[EX] – Istantanee da un mondo abbandonato”

inaugurazione mostra fotografica di Antonio Piazza e Manuela Arcari

Biffi Arte, via Chiapponi, 39 – Piacenza

fino al 19 novembre: mar/mer/gio/ven/sab 10:30-12:30 e 15:30-19:30

Sabato 28 ottobre 2023

11:00 “ExFlowers”

opere fine art di Giovanni Calori

Artecornice, piazza Sant’Antonino, 1 – Piacenza

fino all’11 novembre: gio 15:30-20:00 lun/mar/mer/ven/sab 9:30-13:00 e 15:30-20:00

17:30 “My Land – Non rinnegare le tue radici”

inaugurazione mostra fotografica di Rosita Lusignani

Da.Ga.llery, via Trento, 16 – Piacenza

fino all’11 novembre sab 10-12 e 17-19, oppure su appuntamento: +39 347 261 2889

Domenica 29 ottobre 2023

10:30 “Broken Mirror”

A.I. images by Filippo Venturi

Club Cinefotografico Fiorenzuola – CCF

piazza Caduti, 1 – Fiorenzuola d’Arda PC

fino al 12 novembre lun/mer/ven 21:30-23:00 dom 10-12/17-19

Novembre 2023

Venerdì 3 novembre 2023

18:00-19:30 GAER – Gruppo Audiovisivi Emilia-Romagna

proiezione audiovisivi FIAF

Palazzo Gotico, Piacenza

Sabato 4 novembre 2023 – Palazzo Gotico, Piacenza

33° Convegno Regionale FIAF Emilia-Romagna

per tutto il fine settimana del 4 e 5 novembre saranno presenti:

– bookshop Square Books

– Artlabo stampa fine art

Programma

8:30 registrazione partecipanti

9:00 saluto delle Autorità

9:30 apertura 33° Convegno Regionale FIAF e Assemblea dei Soci FIAF

interventi di:

Roberto Rossi, Presidente FIAF

Roberto Puato, Vicepresidente FIAF

Silvano Bicocchi, Direttore Dipartimento Cultura

Cristina Paglionico, Direttore Responsabile Fotoit

Raffaele Capasso, Delegato FIAF Regione Emilia-Romagna

12:00 proclamazione Autore Regionale dell’anno FIAF Emilia-Romagna 2023

14:30 “L’impatto sulla fotografia dell’Intelligenza Artificiale”

tavola rotonda con:

Michele Smargiassi, Silvano Bicocchi, Filippo Venturi

16:00 presentazione libro fotografico “Invisibilia”, di Fausto Meli

16:30 Presentazione rivista fotografica “Zero”, di Annamaria Belloni

a cura di Antonella Monzoni, Gente di Fotografia

17:00 visita guidata alle mostre fotografiche con gli autori Francesca Artoni e Saro Di Bartolo

18:00 visita guidata alle mostre delle associazioni FIAF:

Circolo Cinefotografico Gruppo 98 di Caorso PC

Gruppo Fotografico Immaginarte di Castelvetro p.no PC

Sabato 4 novembre 2023

21:00 “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”

proiezione del docufilm sulla vita del fotografo emiliano

del regista Matteo Parisini

Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, via S. Eufemia, 13 – Piacenza

Sabato 11 novembre 2023

17:00 “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”

foto e poesie di Giancarlo Baroni

Piccolo Museo della Poesia, ex Chiesa di San Cristoforo, via Angelo Genocchi, 17 – Piacenza

fino al 19 novembre, tutti i giorni visite possibili su prenotazione: +39 347 0359629

Sabato 11 novembre 2023

18:30 presentazione della rivista fotografica “6 di Zero”: Trip to Romania

a cura di Annamaria Belloni

Foto Da Cosa Nasce Cosa, via Sopramuro, 45 – Piacenza