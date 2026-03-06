Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta a Castel Maggiore contro il Vt Bologna

Il convincente successo interno della Pallavolo San Giorgio Piacentino, allenata da coach Matteo Capra, ai danni dell’Osgb Campagnola ha permesso alla squadra di conquistare tre punti importanti e di confermare l’ottava posizione in classifica, proseguendo così nel proprio percorso verso la salvezza.

In tutte le gare disputate nel 2026, la formazione piacentina ha raccolto undici punti in sei partite (tre vittorie e tre sconfitte) e in cinque occasioni è riuscita comunque ad andare a punti. L’obiettivo della trasferta di Castel Maggiore è dunque quello di dare continuità ai risultati.

Nonostante le felsinee siano reduci da tre sconfitte consecutive nel girone di ritorno e abbiano conquistato soltanto tre punti, They e compagne dovranno mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare l’avversario, che dispone di un organico di buon livello, nel tentativo di tornare alla vittoria lontano dal palazzetto dello sport di viale Repubblica. Un successo esterno che manca da un mese esatto, dal 2-3 conquistato a Scandicci.

L’unico precedente stagionale, disputato lo scorso novembre, è stato vinto dalla formazione felsinea per 3-1. Non ci sono ex di turno.

Fischio d’inizio alle ore 20.30 presso il PalaSport di Castel Maggiore, in via Lirone 46. A dirigere l’incontro saranno Gabriele Barbieri della sezione Fipav di Padova e Silvia Longo della sezione di Rovigo.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch del Volley Team Bologna.

Classifica

Ravenna 42 (14-3) punti; Ripalta Cremasca 39 (14-3); Valdarno 38 (12-5); Osgb Campagnola 36 (11-5); Fantini Folcieri Ostiano 29 (9-7); Bologna 28 (10-7); Montesport 24 (9-8); Pall. San Giorgio 22 (8-9); Centro Volley Reggiano 21 (7-10); Forlì 20 (6-11); Cesena 20 (6-11); Riccione 16 (5-12); Moma Anderlini 13 (4-12); Pall. Scandicci 10 (3-13).

