Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio attende Montesport

Le giallobiancoblù tornano tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica. Sabato 14 febbraio, alle ore 18, ospiteranno il team toscano per proseguire la corsa salvezza.

Reduce da tre tie-break consecutivi – due vinti contro Valdarno e Scandicci e uno perso contro Riccione – la formazione di coach Matteo Capra è chiamata a fare punti contro Montesport, ostico avversario della provincia di Firenze, per muovere la classifica e consolidare le posizioni utili alla permanenza in categoria. La squadra toscana precede le giallobiancoblù di soli due punti: sarà dunque fondamentale sfruttare il fattore campo.

Montesport, allenata da coach Ivan Contrario, scout della nazionale maschile campione del mondo, è una formazione difficile da affrontare nonostante nell’ultima giornata sia stata superata in tre set da Ripalta Cremasca.

Sono tre i precedenti tra piacentine e fiorentine, con queste ultime avanti per due vittorie a una. Non sono presenti ex di turno.

Il match si disputerà presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino (Pc).

A dirigere l’incontro saranno Marco Viale (sezione Fipav Cuneo-Asti) e Valeria Mamertino (sezione Valle d’Aosta).

Ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Obiettivo Volley.

Classifica

Ravenna 38 (13-1) punti; Ripalta Cremasca 34 (12-2); Osgb Campagnola 33 (11-3); Valdarno 32 (10-4); Bologna 24 (9-5); Fantini Folcieri Ostiano 23 (7-7); Montesport 18 (7-7); Pall. San Giorgio 16 (6-8); Riccione 16 (5-9), Forlì 16 (5-9), Centro Volley Reggiano 16 (5-9), Cesena 11 (3-11); Moma Anderlini 10 (3-11); Pall. Scandicci 7 (2-12).

