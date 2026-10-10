Serie B Interregionale – Trasferta marchigiana per la Bakery: i biancorossi attesi dalla Bartoli Mechanics di Fossombrone – AUDIO

La Bakery Piacenza guarda alla seconda trasferta stagionale e all’incrocio con la Bartoli Mechanics Basket di Fossombrone per una gara ricca di diversi spunti di lettura.

Le statistiche più macroscopiche raccontano di due squadre ancora a secco di punti dopo le prime due gare della stagione nel girone D della serie B Interregionale: la Bartoli Mechanics non ha collezionato vittorie con Jesi (75-82) e Olimpia Castello (80-72) nonostante gli importanti contributi sotto canestro di Clementi e Cicconi Massi.

Formazione neopromossa dalla C, Fossombrone è certo uno dei clienti meno agevoli per la Bakery altrettanto in cerca di riscatto dopo i giri a vuoto con Fulgor Fidenza e Grypho Perugia. Domenica scorsa per i biancorossi decisivo, in negativo, il quarto parziale al PalaBakery: dopo un vantaggio di dieci punti costruito con intensità e un basket decisamente interessante in attacco – con Quarta, Paoletti e Yak Deng a colpire – Piacenza ha incassato un parziale decisamente importante tale da invertire completamente le sorti della gara e consegnare la vittoria agli umbri.

Palla a due alle diciotto al Palazzetto dello Sport di Fermignano (PU).