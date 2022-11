Volley, Serie B2 – Anche il secondo derby è biancoblu: Fumara Everest vittorioso 3-0 ad Alseno

Il Fumara Everest espugna il campo di Alseno conquistando l’ottava vittoria ed aggiudicandosi anche il secondo derby stagionale dopo quello vinto con San Giorgio. I punti biancoblu sono ora ventiquattro con Volley Stadium Mirandola distante due lunghezze.

Il MioVolley apre la sfida con Gemma e Hodzic in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro e Fizzotti libero.

Avvio di gara che si gioca punto a punto con le biancoblu che faticano in battuta: si arriva all’8-10 con l’attacco in diagonale di Hodzic. La squadra di coach Mazzola resta avanti (11-14), il primo tempo di Guaschino vale il 14-17 con il Fumara Everest che cresce in efficacia trovando il 17-22. Dopo il timeout l’Alsenese riguadagna terreno (21-23) ma non basta: il set si chiude 21-25.

Dopo l’ace di Tosi sono due muri punto di Hodzic e Cornelli a smuovere lo score biancoblu (1-4): il Fumara Everest mantiene il vantaggio (4-10) con l’Alsenese che chiama timeout sul punteggio di 4-12. Il set è piuttosto sporco ma il MioVolley mantiene alta l’attenzione in difesa e preme in attacco (6-18). Sul 7-20 fanno il loro ingresso in campo Passerini e Ducoli che trova l’ace per il punto biancoblu numero ventidue: il parziale va in archivio sul 10-25.

Il terzo set si apre con maggiore equilibrio rispetto al precedente: il primo vantaggio biancoblu porta la firma di Scarabelli (8-9), l’Alsenese rientra sul dieci pari. Complice qualche imprecisione di troppo si torna a giocare punto a punto. Molinari, appena entrata, trova subito un ace (15-17) cambiando di fatto volto al parziale (16-21). Le padrone di casa danno un altro colpo di coda (20-22) ma il Fumara Everest chiude definitivamente 22-25.

CONAD ALSENESE-FUMARA MIOVOLLEY 0-3

(21-25; 10-25; 22-25)

ROSSETTI MARKET CONAD ALSENESE: Sesenna 4, Toffanin, Marchetti, Stanev 7, Tosi 9, Vairani, Maruzzi, Stellati 1, Chini 2, Dall’Orso 6, Musiari (L), Gandolfi (L). NE: Pieroni. All. Bonini-Bergamaschi

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 2, Hodzic 14, Scarabelli 10, Cornelli 7, Ducoli 2, Galibardi, Guaschino 10, Nedeljkovic 5, Molinari 1, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Bianchini, Viola. All. Falco-Mazzola

Serie D – Nel derby è il Team 03 a sorridere: MioVolley sconfitto 3-0

L’Italpose Af Service MioVolley si arrende in tre set al cospetto di un Team 03 che conquista così l’intera posta in palio nel derby del venerdì sera in serie D.

Diverse le interpreti assenti in casa MioVolley, assenze che però non giustificano la prestazione piuttosto sottotono delle ragazze allenate dai coach Risoli e Romagnoli.

Il sestetto iniziale vede la diagonale Anelli-Soprana, Ercini e Marchetti bande, Benassi e Farina al centro con Genzianella libero.

Il Team 03 imposta fin da subito il ritmo gara senza incontrare grandi resistenze da parte delle padrone di casa: nonostante alcune variazioni però anche il secondo set si chiude con lo score di 12-25.

Nel terzo parziale il MioVolley si ricompone provando a restare in scia delle ospiti che però trovano lo spunto nel finale fino al decisivo allungo che vale il 18-25.

ITALPOSE AF SERVICE MIOVOLLEY-EMMEZETA MAX MOTO TEAM 03 0-3 (15-25; 12-25; 18-25)