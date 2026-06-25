Sorpreso a rubare all’interno di un’autovettura, arrestato in flagranza dalla polizia

Nella notte odierna, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Piacenza ha tratto in arresto un cittadino italiano di 19 anni residente a Piacenza, colto nella flagranza dei reati di tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, la sala Operativa inviava personale delle Volanti in via Montebello, in quanto un residente della zona, svegliato da alcuni rumori sospetti provenienti dalla strada, affacciandosi dalla finestra della propria camera da letto notava un giovane che, dopo aver infranto il finestrino lato conducente di un’autovettura parcheggiata, si introduceva all’interno dell’abitacolo.

Giunti rapidamente sul posto, gli operanti notavano il soggetto ancora seduto all’interno dell’auto, circondato dai vetri infranti dello sportello.

Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, il giovane ammetteva spontaneamente di essersi introdotto nel veicolo non per sottrarre il mezzo, bensì per rubare gli oggetti di valore custoditi all’interno.

Dal controllo effettuato sulla persona veniva rinvenuto e sequestrato un cacciavite a stella lungo complessivamente 21 cm, occultato nella tasca anteriore dei pantaloni e utilizzato verosimilmente per compiere l’effrazione, quindi il soggetto, già conosciuto a questi uffici per aver già commesso reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di sostanze stupefacenti, veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto, ed accompagnato presso questi uffici in attesa del rito per direttissima.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, l’arrestato veniva sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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