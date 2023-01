Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio attesa dal recupero contro la Moma Anderlini

Ultimo impegno del girone d’andata per la Pallavolo San Giorgio nel recupero della dodicesima giornata contro la giovane Moma Anderlini Modena. L’incontro, fissato da calendario per sabato 7 gennaio, è stato rinviato dalla Federazione per la convocazione dell’atleta modenese Asia Spaziano in nazionale Under 17 al Torneo Wevza che si è svolto a Kienbaum in Germania dal 4 all’8 gennaio 2023. Per dovere di cronaca il team azzurro si è qualificato per la rassegna continentale di categoria.

Un appuntamento importante per chiudere al meglio e rafforzare la terza posizione in classifica, accorciando il gap nei confronti della Cai Mirandola, seconda. Quint’ultima in classifica con 15 punti, frutto di , la Scuola Anderlini è società storica del panorama del volley italiano che opera soprattutto nel settore giovanili sia maschile sia femminile; dalla formazione della B2 dello scorso anno sono uscite giocatrici che ora militano in serie A come Beatrice Balconati, Linda Manfredini ed Irene Mescoli, solo per citare le più recenti.

Nell’ultima giocata è riuscita a conquistare un set nella trasferta di Mirandola. Composta da atlete nate tra il 2006 e 2007, il roster, allenato da Roberta Maioli, è formato da Asia Spaziano, Melissa Mattioli, Sara Giacomello, Aurora Riccio, Kerol Kaja, Mame Diarra Ndiaye, Sofia Ferrari, Beatrice Perfetto, Tea Reggiani ,Martina Susio, Giulia Magnani, Diara Gaye, Lia Righi e Ludovica Zironi

L’ex di turno è Chiara Tonini, cresciuta nel vivaio dell’Anderlini. Non ci sono precedenti in serie B2 tra le due squadre, dirigeranno Gloria Salvati e Silvia Bianchini. Appuntamento a giovedì 26 gennaio, ore 20, presso il PalaAnderlini a Modena in via Mario Vellani.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 38, Cai Volley Stadium Mirandola 31, Pall. San Giorgio 25, Arbor Interclays, Davis 2C 22, Giusto Spirito Rubiera 21, Galaxy Volley Inzani, Fos Wimore Cvr 19, Rossetti Market Conad Alsenese 17 , Moma Anderlini Modena 15, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.