Volley, Serie B2 – Seconda vittoria consecutiva per River Decalacque: 3-2 su Bergamo al PalaRebecchi

Il River Decalacque riesce, finalmente, ad “espugnare” il Palarebecchi conquistando la prima vittoria casalinga della stagione nell’incontro che lo vedeva opposto alle giovani talentuose atlete del Volley Bergamo 1991, al termine di una lunga battaglia durata ben 148 minuti. L’incontro è stato molto combattuto non scevro di errori, ma alla fine le ragazze del presidente Tiboni hanno avuto il merito di superare i momenti difficili ed aggiudicarsi due punti importanti in chiave salvezza.

Le due vittorie consecutive nelle ultime due giornate ci si augura che possano dare lo slancio per affrontare al meglio la ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Un plauso a tutta la squadra per la prestazione offerta. Un cenno in più stasera lo assegno a Ragnoli, top scorer della serata con 22 punti. Un ulteriore menzione la assegno a Soragna, subentrata nel 3 set, autrice di un’ottima prova ed autentica trascinatrice del gruppo.

Le statistiche certificano il River con una ricezione 58% positiva e 36% perfetta, mentre Bergamo ottiene un 66% positiva. A muro le trebbiensi ne mettono a segno 10 punti, al servizio 8 ace e 10 errori per le piacentine, mentre le bergamasche 7 punti e 14 errori. Si riprende Sabato 11 gennaio in trasferta a Maclodio (BS).

RIVER DECALACQUE – PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG 3-2

(27-25 18-25 25-23 25-27 15-11)

DECALACQUE RIVER PC: Ragnoli 22, Gionelli 10, Caviati 2, Rocca, Boselli, Chinosi 16, Padrini 1, Colombini, Alberti 7, Borri 8, Molinari, Soragna 12, Domeniconi (L1), Pisani (L2), All. Vassallo, Ass. All. Carbonetti;

PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG: Spampatti (L1), Santoro 7, Bonfanti, Marello (L2), Bresciani, Crevenna, Bortolani 12, Trevisan 3, Iervolino, Montanari 6, Di Paolo 16, Ribaldi 20, All. Prezioso, Ass. All. Fretti;