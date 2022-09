Volley, Serie B2 – Secondo test e secondo successo per la Rossetti Market Conad: 3-1 al Marudo

Secondo test e secondo risultato positivo per la Rossetti Market Conad, formazione piacentina di serie B2 femminile che mercoledì sera al palazzetto di Alseno ha sostenuto un allenamento congiunto con le lodigiane del Marudo (serie C). Tre a uno il risultato a favore delle gialloblù di Federico Bonini, con il quarto set giocato in versione “smart” con arrivo ai quindici punti. Assente l’aggregata centrale Dea Cavalli e indisponibile la banda Serena Tosi, per il resto tutte le giocatrici sono state impiegate nell’arco dei quattro set. Dopo aver vinto il primo parziale 25-21, Alseno ha rimontato nel secondo non riuscendo però a chiudere e cedendo ai vantaggi (24-26), salvo poi salire in cattedra nella seconda parte del match informale. Tra i numeri della prova delle piacentine, sette muri e dodici ace.

ROSSETTI MARKET CONAD-MARUDO 3-1

(25-21, 24-26, 25-20, 15-7)

ROSSETTI MARKET CONAD: Sesenna 9, Toffanin 2, Marchetti 2, Stanev 11, Pieroni, Vairani 9, Stellati 10, Chini 4, Dall’Orso 10, Musiari (L), Gandolfi (L). N.e.: Tosi. All.: Bonini

MARUDO: Algerini, Gallo 4, Pirvu 2, Bianchini 6, Mazziero 5, Saltarelli 3, Premoli 7, Della Penna G. (L), Sellaro, Creti, Vigorelli. All.: Della Penna A.