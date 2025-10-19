Volley, Serie B2 – Trasferta amara nel pavese: l’Universo in Volley supera la Nordmeccanica VAP in tre set

Sabato sera non positivo per la Nordmeccanica VAP che non riesce a riscattare la sconfitta per 3-1 dell’esordio casalingo con i Diavoli Rosa incappando nello stop al cospetto dell’Universo in Volley Pavia, formazione che raggiunge quota cinque punti figli del successo al tiebreak all’esordio e del 3-0 di ieri sera.
La formazione pavese riesce ad interpretare meglio la gara rispetto ad una Volley Academy Piacenza che si accende soltanto a sprazzi ma che non riesce davvero ad impensierire le avversarie, capaci di costruire il successo nei primi due set e limitando le iniziative della Nordmeccanica che solo una settimana prima era andata vicino a riaprire la partita con i Diavoli Rosa di Brugherio.
Per le ragazze della VAP avvio in salita con lo score che si fa piuttosto definito in favore delle padrone di casa: l’attacco della Academy prova ad incrementare le proprie percentuali ma non riesce a trovare continuità nella fase break prestando il fianco alle iniziative delle avversarie.
Nel finale del terzo parziale per la Nordmeccanica un buon break che sembra poter riaprire almeno in parte il destino della gara: Pavia però torna a ricompattarsi chiudendo la porta alle iniziative della VAP e portando a casa l’intera posta in palio.
UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA-NORDMECCANICA VAP 3-0
(25-15; 25-16; 25-22)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Isitor, Fenzio, Montanari, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L). NE: Sandonà, Ferri (L). All. Fanni