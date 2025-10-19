Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta 3-1 in Toscana

La Pallavolo San Giorgio Piacentino esce sconfitta dalla trasferta sul campo del Montesport nella seconda giornata del girone d’andata. Il primo parziale è stat combattuto sino al 16-16, le padrone fanno il break sul 18-17 e mantengono sino alla fine il vantaggio, sfruttando gli errori delle giallobiancoblù., sino sl 25-23. Stessa sorte nel secondo set quando, rotto l’equilibrio Montesport allunga e chiude 25-20. La reazione della Sangio non si è fatta attendere, vinto in agilità il terzo set 15-25, la gara è stata riaperta ma nel quarto la squadra di casa e si prende l’intera posta in palio.

Nella prossima giornata, sabato 25 ottobre, la Pallavolo San Giorgio affronterà in casa la capolista Olimpia Teodora Ravenna, formazione ancora a punteggio pieno.

Montesport-Pallavolo San Giorgio 3-1

(25-23 25-20 15-25 25-17)

Montesport: Brogi, Para, Giubbolini 16, Bertelli 7, Mazzinghi, Fatone 9, Scardigli 8, Maionchi, Galli 6, Testi 13. Mauro, Ceccarelli, Eifelli (L), Castellani (L). All. Contrario.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 15, They 8, Cornelli 14, Caviati, Bassi 5, Gilioli 7, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali 4, Bresciani 6, Martinelli 5, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 6 punti; Osgb Campagnola, Fantini Folcieri Ostiano 4; Ripalta Cremasca, Pediatrica Bindi Valdarno, Montesport, Bologna, Centro Volley Reggiano, San Giorgio, Pall. Scandicci 3; Cesena 1; Forlì, Riccione 0. Ripalta e Valdarno una gara in meno.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy