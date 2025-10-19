Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta 3-1 in Toscana

La Pallavolo San Giorgio Piacentino esce sconfitta dalla trasferta sul campo del Montesport nella seconda giornata del girone d’andata. Il primo parziale è stat combattuto sino al 16-16, le padrone fanno il break sul 18-17 e mantengono sino alla fine il vantaggio, sfruttando gli errori delle giallobiancoblù., sino sl 25-23. Stessa sorte nel secondo set quando, rotto l’equilibrio Montesport allunga e chiude 25-20. La reazione della Sangio non si è fatta attendere, vinto in agilità il terzo set 15-25, la gara è stata riaperta ma nel quarto la squadra di casa e si prende l’intera posta in palio.
Nella prossima giornata, sabato 25 ottobre, la Pallavolo San Giorgio affronterà in casa la capolista Olimpia Teodora Ravenna, formazione ancora a punteggio pieno.
Montesport-Pallavolo San Giorgio 3-1
(25-23 25-20 15-25 25-17)
Montesport: Brogi, Para, Giubbolini 16, Bertelli 7, Mazzinghi, Fatone 9, Scardigli 8, Maionchi, Galli 6, Testi 13. Mauro, Ceccarelli, Eifelli (L), Castellani (L). All. Contrario.
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 15, They 8, Cornelli 14, Caviati, Bassi 5, Gilioli 7, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali 4, Bresciani 6, Martinelli 5, L. Galelli (L). All. Capra.
Classifica
Ravenna 6 punti; Osgb Campagnola, Fantini Folcieri Ostiano 4; Ripalta Cremasca, Pediatrica Bindi Valdarno, Montesport, Bologna, Centro Volley Reggiano, San Giorgio, Pall. Scandicci 3; Cesena 1; Forlì, Riccione 0. Ripalta e Valdarno una gara in meno.