Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza impegnata al Palabanca con Milano: in palio punti Play Off

Diciannovesima giornata, ottava di ritorno, di SuperLega Credem Banca e tocca a Gas Sales Piacenza aprire il programma domenicale. Domani, domenica 12 febbraio, alle 15.30 (diretta su volleyballworld.tv), Brizard e compagni scenderanno in campo al PalabancaSport per affrontare l’Allianz Milano.

Dopo il disco rosso a Montpellier nella gara di andata dei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup, i biancorossi cercano ora il riscatto in campionato per scalare la classifica che quando mancano quattro giornate al termine della Regular Season vede diverse squadre in lotta per un posto sulla griglia dei Play Off Scudetto.

Gara fondamentale per gli equilibri di una classifica cortissima dalla seconda posizione a scendere. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vuole tornare al successo in campionato dopo la sconfitta rimediata a Perugia mentre Milano, in classifica ad una lunghezza dai biancorossi, a sua volta cerca quella vittoria che le permetterebbe di sorpassare in graduatoria Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

In campionato la formazione di Massimo Botti è sesta a pari punti con Verona ma con una vittoria in meno degli scaligeri, Milano, che in settimana hanno annunciato il prolungamento del contratto del giapponese Yuki Ishikawa, è settima ma Monza e Cisterna sono lì a poche lunghezze a portata di aggancio o sorpasso.

La gara di andata è stata vinta all’Allianz Cluod dai biancorossi al tie break.

Santos De Souza Ricardo Lucarelli (schiacciatore Gas Sales Piacenza)

“Sono contento di aver ritrovato una settimana fa a Perugia il campo dopo 50 giorni, non vedevo l’ora di tornare e quando ho fatto la prima battuta mi sembrava che fosse una vita che non scendevo in campo. Spero di poter essere maggiormente utile anche in prima linea già dalla gara con Milano, stiamo alzando il livello dell’allenamento e provando anche a muro con una fasciatura alla mano.

Con Milano non sarà una partita facile, sappiamo la qualità di Milano, lo abbiamo ben capito anche nella gara di andata, dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità sapendo che sarà una battaglia. Mancano poche partite alla fine della regular season, questo è un campionato molto equilibrato, primo posto a parte, con tante squadre in pochi punti, lo sapevamo che sarebbe stato così, ogni partita conta tantissimo e per ognuna abbiamo bisogno di tutte le energie che abbiamo in corpo. I tifosi fanno la differenza, con Milano speriamo siano in tanti sugli spalti a tifare, noi dobbiamo dare dal campo lo stimolo ai nostri tifosi per caricarsi ed incitarci e se loro sono carichi lo saremo ancora di più noi”.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 54; Itas Trentino e Valsa Group Modena 35; Cucine Lube Civitanova 30; WithU Verona e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 27; Allianz Miano 26; Vero Volley Monza 24; Top Volley Cisterna 23; Pallavolo Padova 15; Emma Villas Aubay Siena e Gioiella Prisma Taranto 14.

Le strade della Società e del viceallenatore Matteo De Cecco si separano

La Società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che in data odierna per motivi di carattere personale Matteo De Cecco lascia l’incarico di viceallenatore della squadra.

Nel prendere atto della decisione presa da Matteo De Cecco, la Società lo ringrazia per il proficuo lavoro svolto a servizio della squadra e per la professionalità mostrata in questi mesi di permanenza a Piacenza e gli fa il più sincero augurio professionale per il futuro.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che Giuseppe Amoroso sarà l’assistente di Massimo Botti mentre in qualità di scout man torna a Piacenza Paolo Zambolin dopo l’esperienza della scorsa stagione.