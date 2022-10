Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza riapre la campagna abbonamenti

Riapre domani, giovedì, la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 e proseguirà fino a venerdì 14 ottobre. Le numerose richieste pervenute in società hanno fatto decidere di riaprire la campagna abbonamenti per permettere, a chi ancora lo vuole, di sottoscrivere la tessera per assistere alle gare interne di Gas Sales Piacenza.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto sul sito vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket.it ai seguenti prezzi:

• Abbonamento Tribuna Farnese e Gotico € 250 (intero); € 220 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Lupi € 235 (intero); € 210 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero); € 180 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 100 (ridotto categorie speciali).

Il ritiro potrà essere fatto presso il PalabancaSport mandando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it per prendere appuntamento.

Sarà ancora possibile sottoscrivere abbonamenti per le categorie speciali nei soli settori di Curva Sant’Antonino, Curva Bovo e Tribuna Gotico inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it. Per i tesserati Fipav sarà necessario inviare una mai con allegato un documento comprovante il tesseramento (Dir per i dirigenti, ATL2 per gli atleti, cartellino in corso di validità per gli allenatori)

Aperta sempre da domani, giovedì, anche la vendita dei biglietti per assistere alla gara Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Itas Trentino in programma al PalabancaSport domenica 16 ottobre (ore 20.30) valida per la terza giornata di SuperLega Credem Banca.

Prezzi dei biglietti per la gara con Itas Trentino

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Lupi e Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

Ingresso gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

Ingresso ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

Ingresso ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket e nei punti vendita vivaticket.it. Solo nella giornata di gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del PalabancaSport.

Sarà possibile per le società sportive acquistare biglietti a prezzo agevolato (15 euro gli adulti e 5 euro gli under 18) inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it . Acquisto minimo 10 biglietti. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità nei settori di Tribuna Gotico, Curva Sant’Antonino e Curva Bovo fino ad esaurimento, saldo e ritiro in cassa accrediti il giorno della partita.

Promo Universitari: sarà possibile anche per gli universitari acquistare un biglietto ad euro 15 il giorno della partita per i settori di Curva Sant’Antonino, Curva Bovo e Tribuna Gotico. Per avere diritto all’agevolazione bisognerà mostrare in biglietteria il tesserino universitario.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

L’avv. Luca Tosini di Gas Sales Piacenza in Vaticano al Summit Mondiale dello Sport

L’avv. Luca Tosini, Founding Partner di Gas Sales Piacenza, è stato invitato al Summit Mondiale sullo Sport tenutosi in Vaticano nei giorni scorsi dal titolo “Sport per tutti: coesivo, accessibile e su misura per ogni persona” e che ha visto la rappresentanza delle più alte cariche istituzionali del mondo sportivo provenienti da oltre 40 paesi.

Dopo i due giorni di Summit, l’avv. Tosini, insieme agli altri partecipanti tra cui il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, il presidente del CONI Malagò, il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parson solo per citarne qualcuno, ha sottoscritto davanti a Papa Francesco, nell’Aula Paolo VI, una Dichiarazione nella quale viene formalizzato l’impegno da parte dei soggetti intervenuti alla promozione di una nuova responsabilità sociale a tutti i livelli sportivi siano essi professionistici o dilettantistici.

Al termine del Summit, Papa Francesco ha espressamente definito lo sport come “un generatore di comunità”, soprattutto per i giovani perché “crea socialità”, fa “nascere amicizie”, crea condivisione, partecipazione e senso di appartenenza. Ha altresì sottolineato come lo sport possa essere “un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace”.

Le parole dell’avv. Tosini