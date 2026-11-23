“I gesti più belli partono dal cuore”. È questo il messaggio che accompagna l’iniziativa di solidarietà promossa nei punti vendita di Conad Centro Nord che, come ogni anno, sosterrà la Pediatria e Neonatologia di Piacenza, diretta dal professor Giacomo Biasucci.

A presentare ufficialmente l’iniziativa sono state Veronica Corchia, responsabile delle relazioni esterne, eventi e sponsorizzazioni, ed Elena Soressi, membro del Consiglio di amministrazione di Conad Centro Nord accompagnate dai soci Giovanni Zannelli, Filippo Fornasari, Giovanni Pomengi, Vincenzo Cordani, Sonia Fumagalli e Angela Silva. Ad accoglierle, il direttore del Distretto Città di Piacenza Vittorio Casati, il professor Biasucci e Cristiana Pavesi, rispettivamente direttore e responsabile assistenziale del dipartimento materno infantile, affiancati da Marina Paola Mercati, Daniela Russo e Maite Franzini della Pediatria e neonatologia.

Casati: “Una collaborazione che si traduce in risultati concreti per i bambini e le famiglie”

“Il nostro ringraziamento va a Conad Centro Nord e a tutte le persone che, anno dopo anno, scelgono di sostenere questa iniziativa – ha sottolineato Casati facendosi portavoce della direzione generale e sanitaria – È una collaborazione che nel tempo si è tradotta in risultati molto concreti per la Pediatria e neonatologia e per le famiglie: dalle culle Next to me, che favoriscono la vicinanza tra mamma e neonato, al ventilatore Giulia, fino ai monitor multiparametrici wireless e alla nuova culla termoregolata resa possibile dai 30mila euro raccolti nel 2025 e consegnati quest’anno. Sono tecnologie diverse, ma unite da uno stesso obiettivo: offrire cure sempre più sicure e qualificate, rispettando e favorendo il legame tra il neonato e i suoi genitori. La nascita è un momento che coinvolge l’intero nucleo familiare e il nostro impegno è creare le condizioni affinché mamma, papà e bambino possano vivere questa esperienza con la maggiore serenità possibile, anche quando sono necessarie cure e attenzioni particolari. La grande partecipazione dei piacentini dimostra ancora una volta quanto la nostra comunità sappia essere vicina ai suoi bambini e alle loro famiglie”.

Biasucci e Pavesi: poltrone relax per favorire la presenza dei papà in reparto

“Anche quest’anno desideriamo ringraziare Conad Centro Nord e tutti i piacentini che, con il loro contributo, continuano a sostenere questo importante percorso di miglioramento e qualificazione dell’assistenza neonatale – hanno evidenziato il professor Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi – Il nostro obiettivo è mettere sempre più al centro delle cure il neonato e il suo nucleo familiare, riconoscendo il ruolo fondamentale di entrambi i genitori fin dai primi istanti di vita. Per questo il progetto di quest’anno verte sull’aquisto di poltrone relax per i papà e i partner collocate nelle stanze di degenza di Ostetrica per consentire una permanenza confortevole e facilitare l’instaurarsi della relazione genitori figlio. La nascita rappresenta un momento decisivo non soltanto per lo sviluppo fisico e psicologico del bambino, ma anche per la costruzione delle prime relazioni familiari. Per questo riteniamo fondamentale promuovere un modello assistenziale che favorisca la vicinanza, il contatto e la partecipazione attiva sia della mamma sia del papà, creando ambienti accoglienti e utilizzando tecnologie capaci di accompagnare le cure senza ostacolare la relazione tra il neonato e i suoi genitori. Il contatto fisico, visivo e vocale, la possibilità di riconoscersi e di condividere i primi momenti insieme sono elementi preziosi per costruire un legame affettivo solido e favorire il benessere dell’intera famiglia. In questo percorso, la vicinanza della mamma mantiene un ruolo essenziale anche per l’avvio e il sostegno dell’allattamento, mentre la presenza e il coinvolgimento del papà rappresentano una risorsa altrettanto importante per il bambino e per l’equilibrio familiare. È proprio in questa direzione che abbiamo orientato negli anni i nostri investimenti: scegliere tecnologie sempre più avanzate, ma anche sempre meno invasive, che permettano di garantire la massima sicurezza clinica senza rinunciare alla dimensione umana e relazionale dell’assistenza. Perché prendersi cura di un neonato significa anche prendersi cura della famiglia che lo accoglie“.

Un trenino di Natale Disney per sostenere i più piccoli

Protagonista dell’iniziativa di quest’anno è il trenino di Natale ispirato ai personaggi Disney, composto da 12 pezzi: una locomotiva con Topolino e 11 vagoni dedicati ad alcuni dei personaggi più amati dei classici Disney. I pezzi possono essere utilizzati come addobbi per l’albero, segnaposto per la tavola delle feste oppure come gioco componibile per i più piccoli.

Anche quest’anno, alla magia del Natale si affianca un impegno concreto a favore della salute dei bambini. Solo nel 2025, infatti, Conad Centro Nord ha raccolto oltre 450mila euro destinati a sei ospedali e reparti pediatrici dei territori in cui opera.

Come partecipare alla raccolta: una bustina ogni 15 euro di spesa più 1,90 euro

Nei punti vendita aderenti, i clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, ogni 15 euro di spesa e con l’aggiunta di 1,90 euro, potranno ricevere una bustina contenente uno dei pezzi del trenino. Per ogni pezzo acquistato, Conad Centro Nord destinerà 0,50 euro ai progetti individuati dalle sei strutture pediatriche beneficiarie.

A Piacenza la solidarietà sostiene il progetto “Fin dal primo vagito”

Per la provincia di Piacenza, i fondi raccolti saranno destinati all’Azienda Usl a sostegno del progetto “Fin dal primo vagito”, promosso dal dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza e finalizzato all’acquisto di attrezzature neonatali. Un progetto che punta a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza ai neonati, con un’attenzione particolare anche al benessere dei genitori e alla possibilità di vivere i primi momenti insieme, favorendo la relazione e la vicinanza familiare.

Nelle passate edizioni, l’iniziativa benefica di Conad Centro Nord ha registrato una grande partecipazione nel Piacentino, confermando la sensibilità della comunità verso un progetto che contribuisce concretamente a migliorare le cure dedicate ai più piccoli.

Nel 2025 raccolti 30mila euro per una culla termoregolata

Grazie ai 30mila euro raccolti nel 2025 e consegnati nel 2026, è stato possibile acquistare una culla termoregolata per la terapia neonatale, dotata di tre fonti di calore sincronizzate. Una tecnologia in grado di garantire un ambiente a temperatura stabile e protetta, fondamentale nella delicata fase di crescita dei piccoli pazienti della Neonatologia.

Oltre 11,5 milioni di euro raccolti nelle cinque edizioni precedenti

L’iniziativa si inserisce in un percorso di solidarietà avviato a livello nazionale nel 2021. Nelle cinque edizioni precedenti, grazie al coinvolgimento delle comunità in cui Conad opera quotidianamente, sono stati raccolti e devoluti oltre 11,5 milioni di euro, offrendo un sostegno concreto all’ammodernamento delle strutture sanitarie, all’acquisto di attrezzature all’avanguardia e alla realizzazione di progetti dedicati al benessere dei piccoli pazienti.