X Factor, il regista Luigi Antonini ospite di Radio Sound: “La responsabilità di trasferire il racconto del live e le emozioni agli spettatori” – AUDIO

X Factor, il regista Luigi Antonini ospite di Radio Sound ha raccontato il lavoro che c’è dietro a un programma di successo.

Il regista televisivo è un ruolo poco conosciuto dal grande pubblico, ma poi alla fine è la figura che racconta, attraverso le immagini, quello che succede sul palco. E’ un lavoro che dà la responsabilità di trasferire le emozioni e il racconto di tutto quello che succede durante la serata live.

Com’è fare questo lavoro

Mi diverto tantissimo. Reputo una fortuna fare un lavoro che si ama, anche se è complicato. Infatti per questo tipo di eventi televisivi c’è dietro un grosso lavoro di preparazione. In particolare sui programmi di intrattenimento il regista è comunque parte in causa anche di tutto quello che succede, quindi c’è un confronto, una preparazione con gli autori e la parte di produzione per fare determinate cose. Basta pensare che a X Factor ogni cantante ha una performance dedicata, quindi dietro c’è un lavoro infinito.

Cosa pensi della Michelin come conduttrice

Molto brava e a suo agio. Tra l’altro è sempre preparatissima tanto da dare a noi dei preziosi consigli.

