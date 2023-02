Pubblicato il bando del XIV Concorso letterario Giana Anguissola

Giunge nel 2023 alla sua XIV edizione il Concorso letterario Giana Anguissola, organizzato dal Comune di Travo in collaborazione con la rivista Andersen, Educarte soc. coop e l’associazione Travolibri.

Il concorsocelebra la figura della scrittrice piacentina Giana Anguissola, autrice di Violetta la timida e di tanti altri romanzi che, dal dopoguerra e per tutta la seconda metà del Novecento, hanno appassionato generazioni di giovani lettrici.

Il bando del concorso, uno dei pochi in Italia di scritti inediti per ragazzi, è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito www.gianaanguissolatravo.it.

IL BANDO

Il concorso prevede due sezioni: una dedicata a romanzi che abbiano come riferimento un pubblico di lettori dai 9 ai 12 anni, e l’altra dedicata a racconti destinati a bambini dai 6 ai 9 anni.

Il tema è libero, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori maggiorenni, esordienti o già pubblicati, di qualsiasi nazionalità.

Per partecipare è necessario che l’opera – anche se già inviata ad altri Concorsi letterari o a case editrici – sia originale e inedita, cioè non sia mai stata pubblicata.

Gli elaborati devono essere inviati entro il 14 maggio 2023.

Gli scritti ammessi saranno letti integralmente e valutati in forma anonima da una giuria presieduta dal pedagogista e scrittore Daniele Novara e composta dalla direttrice di Andersen Barbara Schiaffino, dalla studiosa di letteratura giovanile e saggista Carla Ida Salviati, e dal gruppo di esperti e scrittori Rosella Parma, Valeria Depalmi, Roberta Chiapponi, Giorgio Eremo e Giovanni Battista Menzani.

A fianco della giuria lavorerà anche una giuria d’onore di cui fanno parte la fondatrice del concorso Adele Mazzari, il figlio della Anguissola Riccardo Kufferle, il direttore del quotidiano Libertà Pietro Visconti e Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà.

Con l’edizione 2023 è stata introdotta anche la Giuria Ragazzi, composta da una rappresentanza di studenti e studentesse della Scuola secondaria di primo grado di Travo, che selezionerà il miglior racconto inedito per ragazzi a cui spetterà una menzione d’onore.

Il primo premio di 1.500 euro sarà assegnato al vincitore della sezione romanzi, mentre gli altri classificati riceveranno una serie di premi minori.

LA COLLABORAZIONE CON IL PREMIO LETTERARIO GIANA ANGUISSOLA

Un’importante novità della XIV edizione del Concorso è la collaborazione con il Premio Letterario Giana Anguissola promosso dalla biblioteca Passerini Landi di Piacenza e rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Piacenza e provincia. I vincitori parteciperanno alla serata di premiazione in programma a Travo il 2 settembre per ricevere un riconoscimento insieme agli autori finalisti del Concorso nazionale. «Siamo davvero felici di aver inaugurato questa collaborazione, attraverso cui vogliamo valorizzare il talento e l’impegno dei giovani che si cimentano con la scrittura e altri linguaggi espressivi, riferisce l’assessora alla Cultura di Travo Roberta Valla. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un sodalizio proficuo per entrambe le iniziative».

Anche l’assessore alla Cultura di Piacenza Christian Fiazza commenta positivamente l’accordo, che dà il via a una felice sinergia sul territorio piacentino e crea i presupposti per ulteriori sviluppi futuri. «Sono particolarmente contento perché questo progetto coinvolge tanti giovani, che da anni partecipano con entusiasmo al Premio letterario Giana Anguissola mettendo in gioco sogni e speranze, e dimostrando di avere tanto da dire. A noi spetta il compito di offrire loro spazi adeguati in cui esprimersi, e il Premio letterario è uno di questi».

UN CONCORSO CHE CONTINUA A CRESCERE

Grazie alla collaborazione con la Rivista Andersen e al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal 2020 il Concorso di Travo ha fatto un decisivo salto di qualità, consolidando il proprio profilo nazionale. Alcuni degli autori che sono stati premiati a Travo alle ultime edizioni hanno trovato una casa editrice e sono arrivati in libreria con le loro opere. È il caso dei romanzi Chi li ha visti? di Emanuela Da Ros (Piemme) e 14 di Malusa Kosgran (Lapis), che si sono classificati al primo e al secondo posto nell’edizione 2020, e di Il narratore di marciapiedi di Maurizio Giannini (Risfoglia Editore), terzo nell’edizione 2022.

«Riuscire a organizzare in un piccolo borgo di montagna una manifestazione culturale di respiro nazionale comporta uno sforzo notevole, sottolinea il sindaco di Travo Lodovico Albasi. Ma per noi si tratta di un progetto strategico, con cui valorizziamo il territorio e, soprattutto, investiamo sul talento e sulla formazione dei giovani. Credo che questo sia uno dei compiti al quale tutti gli amministratori sono chiamati».