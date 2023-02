Volley, Cev Cup – Bluenergy Daiko stellare! Stende Montpellier al golden set e si prende la semi con Roeselare

Missione compiuta, Bluenergy Daiko Volley Piacenza sconfigge Montpellier e vola in Semifinale: avversaria la formazione belga del Knack Roeselare che ha sconfitto in trasferta al Golden Set per 17-15 i belgi del Greenyard Maaseik. La gara di andata si giocherà tra il 7 e 9 marzo e il ritorno mercoledì 15 marzo al PalabancaSport.

Risultato della gara di andata ribaltato grazie ad una prova tutta sostanza dei biancorossi bravi ad aggredire fin dal primo pallone gli avversari. Grande prova in attacco con Romanò che chiude con il 65%, grande prova in difesa dei biancorossi bravi anche a mettere sotto pressione dalla linea dei nove metri la ricezione avversaria. Carattere, determinazione, voglia di vincere sono stati gli ingredienti che hanno tramortito i francesi. Vinta la prima parte della gara per 3-0, Bluenergy Daiko Volley Piacenza al Golden set ha messo all’angolo Montpellier bravo comunque a restare in partita fino al cambio campo (8-6) ma poi nulla ha potuto sullo strapotere biancorosso.

Massimo Botti (allenatore Bluenergy Daiko Volley Piacenza)

“Volevamo fortemente far vedere che non eravamo la squadra vista a Montpellier, avevo chiesto ai ragazzi di non pensare a nulla ma giocare come sanno e basta. Ho visto una grande intensità in difesa e quando ci convinceremo che se iniziamo a tenere un buon ritmo in difesa con il potenziale che abbiamo in attacco potremo toglierci parecchie soddisfazioni da qui alla fine della stagione”.

BLUENERGY DAIKO PIACENZA – MONTPELLIER HSC VB 4-0

(25-21, 25-19, 25-21, 15-7)

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 10, Simon 6, Romanò 21, Leal 17, Caneschi 9, Brizard 1, Scanferla (L). Ne: Basic, Hoffer (L), Recine, Gironi, Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

MONTPELLIER HSC VB: Palacios 11, Demyanenko 3, Faure 18, Dukic 9, Michelucci Moralez 8, Pontes Veloso, Closter (L), Baranek, Le Goff. Ne: Vol, Rajoharivelo, Lecat. All. Lecat.