“Camminata sotto le Stelle” a Pigazzano: appuntamento il 27 giugno tra natura e divertimento

Tutto è pronto per la “Camminata sotto le Stelle”, l’evento organizzato dal Comitato della Chiesa di Pigazzano, in collaborazione con la Pro Loco di Pigazzano, il Comune di Travo e il Centro Sportivo Italiano.

La manifestazione prenderà il via sabato 27 giugno, con partenze previste tra le 17 e le 18 dalla località Pigazzano 9, nel comune di Travo, per accompagnare i partecipanti lungo gli affascinanti sentieri del Monte Pillerone.

Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 7 e 13 chilometri, pensati per soddisfare sia chi desidera una passeggiata immersa nel verde sia gli escursionisti più allenati. Lungo il tragitto saranno inoltre presenti alcuni ristori, per consentire ai partecipanti di affrontare il percorso in tutta tranquillità.

Al termine della camminata la serata proseguirà con un momento di festa grazie all’apericena accompagnata dalla musica di DJ Vaccari, occasione ideale per condividere l’esperienza vissuta tra amici e valorizzare il territorio.

L’iniziativa ha anche uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà destinato alla Chiesa di Pigazzano, contribuendo al sostegno delle attività e degli interventi dedicati alla comunità locale.

La quota di partecipazione è di 5 euro.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Instagram @pigazzano.

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