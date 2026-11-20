C’era anche una consistente rappresentanza del territorio piacentino all’Assemblea nazionale per l’80° anniversario di fondazione della CNA, svoltasi oggi alla Fiera di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

La delegazione di CNA Piacenza all’assemblea nazionale

Non solo il Presidente nazionale della confederazione, l’imprenditore piacentino Dario Costantini, ma anche il Presidente provinciale di CNA, Cristiana Crenna, il Presidente della sede di Fiorenzuola d’Arda, Matteo Moglia, la Direttrice Enrica Gambazza, i dirigenti Stefania Chiappelloni e Umberto Carini, il Presidente provinciale di CNA Pensionati, Giuuseppe Guasconi, con i consiglieri Valter Moschini e Giuseppe Sacchi, e diversi dipendenti della sede provinciale di Via Coppalati.

Dario Costantini: “Dietro ogni impresa c’è una persona che si assume una responsabilità”

“Sono onorato – ha detto in apertura di Assemblea il Presidente Costantini – di ospitare oggi qui con noi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua presenza testimonia l’importanza della nostra associazione e responsabilizza ulteriormente il nostro operato, nei confronti di ogni singolo imprenditore artigiano che compone la nostra grande famiglia. Dietro ogni impresa c’è naturalmente un’attività economica. Ma c’è anche una persona che si assume una responsabilità verso i propri collaboratori, la famiglia, il territorio nel quale vive e verso il Paese”.

Crescita, energia, lavoro, fisco e credito: le cinque priorità della CNA

Costantini ha indicato cinque grandi priorità sulle quali concentrare l’azione economica e politica:

“crescita, energia, lavoro e giovani, fisco e continuità d’impresa, credito. La prima sfida è restituire all’Italia una capacità di crescita adeguata alle proprie potenzialità. Nei prossimi cinque anni le piccole imprese avranno bisogno di circa 750mila lavoratori, soprattutto tecnici e figure qualificate. Una necessità che si scontra con il progressivo impoverimento demografico del Paese: nell’ultimo decennio l’Italia ha perso oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni e, senza un’inversione di tendenza, nel 2045 potrebbero essere circa due milioni in meno“.

Sergio Mattarella: “La Repubblica è riconoscente all’artigianato”

Molto apprezzato l’intervento del Presidente Mattarella, salutato dall’Assemblea della Fiera di Roma da un lungo e caloroso applauso.

“La Repubblica – ha detto il Capo dello Stato – è riconoscente all’artigianato e vi ringrazia per il contributo che avete dato in questi decenni. Il vostro futuro, il futuro delle imprese artigiane, riguarda tutti gli italiani ed è parte del loro futuro. L’artigianato è difesa del territorio, ne sostiene l’autonomia, l’originalità, l’identità e anche la bellezza – ha aggiunto Mattarella – L’Italia non può privarsi del suo essere molteplice. L’artigianato è un collante oltre che un propulsore, un modello di produzione, consumo e vita, nemico dell’omologazione. Dunque, fattore di libertà per ogni persona, di coesione, ripeto, per la comunità. Auguri e buon compleanno”.