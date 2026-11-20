Che le difficoltà sfocino in una crisi di natura economica e gestionale o siano dovute alla mancanza di ricambio generazionale dei vertici, l’impresa può essere recuperata dai suoi lavoratori.

Come si può avviare questo percorso? Con quali strumenti di supporto? Che ruolo può avere il sindacato?

Sono i temi al centro del convegno promosso da Confcooperative Piacenza il 25 novembre presso la sala del consiglio provinciale “Crisi d’impresa e ricambio generazionale: l’impresa recuperata come soluzione al ricambio generazionale e strumento di sviluppo territoriale”.

Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, il presidente regionale di Confcooperative Francesco Milza, Pierpaolo Baroni, responsabile nazionale Imprese Recuperate di Confcooperative, il segretario della Cisl di Parma e Piacenza, Michele Vaghini.

Imprese recuperate dai lavoratori, Bariola: “Un’opportunità per il tessuto produttivo piacentino”

“Crediamo che si utile affrontare un tema che tocca da vicino anche il tessuto produttivo piacentino – sottolinea il direttore di Confcooperative Piacenza Gianluca Bariola – attraverso un confronto a più voci che coinvolge il mondo produttivo, i consulenti e il sindacato. Quella dell’impresa recuperata dai lavoratori è un’opportunità da conoscere meglio perchè il modello cooperativo, attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori, può costituire una delle soluzioni possibili non solo al tema delle crisi aziendali, ma anche davanti alla prospettiva del ricambio generazionale, un passaggio assai delicato per tante realtà produttive locali”.

Il programma completo del convegno del 25 novembre a Piacenza

Sala Consiglio Provincia di Piacenza, via Garibaldi

Ore 14.15 – Registrazione dei partecipanti

Registrazione partecipanti e accreditamenti per Ordini Professionali.

Ore 14.50 – Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Rappresentante Istituzionale

Della Provincia di Piacenza

Daniel Negri

Presidente Confcooperative Piacenza

Ore 15.00 – Lo strumento dell’impresa recuperata: profili, ruoli e strumenti

Pierpaolo Baroni

Responsabile nazionale Imprese Recuperate di Confcooperative

Davide Carolfi

Direttore di Unioncoop – Commercialista

Monia Pastorini

Unioncoop – Consulente del Lavoro

Lorenzo Lucchini

Avvocato

Modera: Mauro Ferri

Giornalista PiacenzaSera.it

Ore 16.15 – Ricambio generazionale e crisi d’impresa: una riflessione sul futuro del territorio

Giovanni Paglia

Assessore alle Politiche abitative, al lavoro e alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna

Michele Vaghini

Segretario Generale Cisl Parma e Piacenza

Enrica Gambazza

Direttrice CNA Piacenza

Francesco Milza

Presidente Confcooperative Emilia-Romagna

Modera: Marcello Pollastri

Giornalista Libertà

Ore 17.30 – Termine dei lavori

Crediti formativi per gli avvocati

Evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di Piacenza.

La partecipazione consentirà di maturare 2 crediti formativi.