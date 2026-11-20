Intorno alle ore 15 di oggi, a seguito della segnalazione di un dipendente per la presenza di una persona in forte stato di agitazione, gli agenti della Polizia Locale di Piacenza sono intervenuti presso un supermercato di via Conciliazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un soggetto di nazionalità straniera che poco prima aveva sottratto una bottiglia di liquore dagli scaffali, era già stato fermato da tre dipendenti del punto vendita, con i quali aveva ingaggiato una colluttazione nel corso della quale uno degli addetti è stato colpito con una testata.

All’arrivo sul posto, gli operatori della Polizia Locale hanno preso in consegna il soggetto, che continuava a mantenere un atteggiamento fortemente agitato e aggressivo, provvedendo a bloccarlo definitivamente e ad ammanettarlo in sicurezza. Sul luogo dell’intervento sono confluite anche pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a supporto per la gestione operativa e il ripristino della tranquillità nell’area.

Dopo essere stato tratto in arresto dalla Polizia Locale, l’uomo ha riferito di accusare un malore ed è stato quindi trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, prima dei successivi adempimenti di rito. Il soggetto ha poi rifiutato le cure ed è stato posto sotto stato di arresto dalla Polizia Locale.