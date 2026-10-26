Sciopero del 30 ottobre, Ausl: “Saranno assicurati i servizi minimi essenziali”

26 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
Medici di famiglia

Assicurati i servizi minimi essenziali: lo comunica l’Ausl di Piacenza in vista dello sciopero generale di venerdì 30 ottobre 2026, proclamato da diverse organizzazioni sindacali per l’intera giornata. L’Ausl assicura comunque il mantenimento dei servizi minimi essenziali previsti dalla normativa vigente.

La mobilitazione, rivolta al personale del settore pubblico e privato, è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Confederazione USB, USI-CIT, SIAL COBAS, CLAP, COBAS, ADL COBAS e CIB UNICOBAS.

L’Azienda Usl di Piacenza informa che le organizzazioni sindacali Confederazione USB, USI-CIT, SIAL COBAS, CLAP, COBAS, ADL COBAS, CIB UNICOBAS hanno proclamato uno sciopero generale rivolto al personale pubblico e privato per l’intera giornata del 30 ottobre 2026.  Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente“, recita la nota dell’Ausl.

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