Attimi di paura al polo logistico, tir avvolto dalle fiamme e vigili del fuoco al lavoro – FOTO

Incendio al polo logistico di Piacenza, dove un tir parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme.
L’allarme è scattato quando, per cause ancora da accertare, un incendio si è sviluppato all’interno della cabina di guida di un mezzo pesante in sosta nell’area logistica.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza del camion.
Fortunatamente, non risultano persone ferite o intossicate.
Restano da chiarire le cause dell’incendio. Saranno gli accertamenti a stabilire che cosa abbia provocato il rogo nella cabina del tir.