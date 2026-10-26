Attimi di paura al polo logistico, tir avvolto dalle fiamme e vigili del fuoco al lavoro – FOTO

26 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Tir in fiamme al polo logistico, vigili del fuoco al lavoro FOTO

Incendio al polo logistico di Piacenza, dove un tir parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme.

L’allarme è scattato quando, per cause ancora da accertare, un incendio si è sviluppato all’interno della cabina di guida di un mezzo pesante in sosta nell’area logistica.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza del camion.

Fortunatamente, non risultano persone ferite o intossicate.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Saranno gli accertamenti a stabilire che cosa abbia provocato il rogo nella cabina del tir.

Tir in fiamme al polo logistico, intervento dei vigili del fuoco
Tir in fiamme al polo logistico, intervento dei vigili del fuoco
Tir in fiamme al polo logistico, intervento dei vigili del fuoco
Tir in fiamme al polo logistico, intervento dei vigili del fuoco
Tir in fiamme al polo logistico, intervento dei vigili del fuoco
Tir in fiamme al polo logistico, intervento dei vigili del fuoco

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