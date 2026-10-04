Vigolzone si prepara alla Fiera d’Autunno,  domenica 11 ottobre tradizione, motori e divertimento

Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori dell’autunno e al divertimento per tutta la famiglia. È in programma domenica 11 ottobre a Vigolzone la Fiera d’Autunno, appuntamento che per tutta la giornata animerà il paese con iniziative, spettacoli e tante occasioni per stare insieme.

A partire dalla mattina saranno protagonisti i Mercanti di Qualità, insieme agli stand gastronomici, dove sarà possibile scoprire e gustare le specialità del territorio. Non mancherà la tradizionale castagnata, immancabile simbolo della stagione autunnale.

Spazio anche alla passione per i motori con l’esposizione di auto e moto d’epoca e il raduno di Vespe, che porteranno a Vigolzone modelli storici e pezzi capaci di far rivivere il fascino dei motori di un tempo.

Tra gli appuntamenti della giornata anche la mostra “Dai campi alle fabbriche!”, un percorso dedicato alla trasformazione del territorio e al rapporto tra il mondo agricolo e quello industriale.

Il programma entrerà nel vivo nel pomeriggio, a partire dalle 15, con la musica e le danze dell’Orchestra Daniele Cordàni, pronta a coinvolgere il pubblico con il suo repertorio.

Non mancherà l’intrattenimento teatrale con lo spettacolo della compagnia Quarta Parete, mentre per chi vorrà cimentarsi in una sfida all’insegna della tradizione ci sarà il Palo della Cuccagna.

Grande attenzione anche ai più piccoli, che potranno divertirsi per tutta la giornata grazie a gonfiabili e giochi per bambini.

Una domenica, dunque, pensata per unire tradizione, cultura, gastronomia, musica e divertimento, trasformando la Fiera d’Autunno in un’occasione per vivere Vigolzone e il suo territorio in compagnia.