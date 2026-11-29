Prendersi cura del proprio equilibrio psicofisico attraverso gesti semplici, naturali e accessibili a tutti. È questo l’obiettivo dei due appuntamenti serali organizzati a Piacenza dall’associazione Manos Sin Fronteras, in programma mercoledì 2 e venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 20:30, presso la Casa delle Associazioni di via Musso 5.

Le due serate sono dedicate alla presentazione e alla diffusione del Metodo LJ di Stimolazione Neurale®, una pratica naturale che consiste nell’applicazione delle mani su punti nervosi specifici del corpo per favorire un immediato stato di benessere fisico ed emotivo.

Cos’è la Stimolazione Neurale e quali benefici offre

Sviluppata per essere uno strumento pratico e alla portata di chiunque, la Stimolazione Neurale® agisce sul riequilibrio dell’organismo aiutando ad affrontare e superare diverse problematiche quotidiane. Tra i principali ambiti di applicazione figurano il contrasto a stress, ansia, insonnia e stati depressivi, oltre al supporto nella gestione di paure, fobie e dolori cronici, contribuendo a ritrovare armonia mentale e fisica.

Uno degli aspetti distintivi del metodo è la sua totale accessibilità: per apprenderlo non sono richieste conoscenze mediche o competenze pregresse. Gli unici requisiti necessari sono la consapevolezza personale e il desiderio di condividere questi benefici con chi ci sta intorno, trasformando chi pratica in un vero e proprio punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità.

Una realtà internazionale radicata nel territorio da oltre 25 anni

Promotrice dell’iniziativa è Manos Sin Fronteras, organizzazione di volontariato internazionale attiva in più di 30 Paesi nel mondo e presente da oltre 25 anni sul territorio. Accanto alla diffusione del Metodo LJ di Stimolazione Neurale, l’associazione porta avanti anche il progetto “5 Minuti, Io Medito”, offrendo percorsi semplici ed efficaci per migliorare la qualità della vita attraverso il volontariato e la condivisione.

Orari, sede e prenotazioni

Gli incontri si terranno presso la Casa delle Associazioni (via Musso 5, Piacenza) nelle serate di mercoledì 2 e venerdì 4 dicembre, con inizio alle ore 20:30. Per ricevere ulteriori informazioni e prenotare la propria partecipazione è possibile contattare il numero 339 571 99 45.