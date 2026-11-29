Piacenza CSV Emilia celebra la Giornata Internazionale del Volontariato 2026 con due iniziative dedicate a pubblici diversi ma unite da un unico obiettivo: raccontare il valore del volontariato, le motivazioni che spingono tante persone a mettersi al servizio della comunità e l’impatto positivo che questo impegno genera sul territorio.

2 dicembre: “Chi te lo fa fare? Storie e rime in stile libero”



Mercoledì 2 dicembre 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Pierluigi di Palazzo Farnese a Piacenza, si terrà l’evento aperto alla cittadinanza“Chi te lo fa fare? Storie e rime in stile libero”.

Una serata originale che intreccia parole, racconti e musica per interrogarsi su una domanda che spesso viene rivolta a chi dedica parte del proprio tempo agli altri:“Chi te lo fa fare?”.

A dare voce a storie, esperienze e riflessioni saranno l’attore Jacopo Trebbi ed il rapper Digiuno (Francesco Borghi), che accompagneranno il pubblico in un percorso tra solidarietà, partecipazione, responsabilità e cittadinanza attiva. Un’occasione per riscoprire il significato del volontariato attraverso linguaggi contemporanei e coinvolgenti.

L’evento è a partecipazione libera e gratuita. E’ gradita la segnalazione della propria presenza compilando il modulo online: Giornata Internazionale del Volontariato 2026 – Compila modulo.

3 dicembre: le scuole incontrano “#IOSIAMO”

Il giorno successivo, giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 10.00, presso il Teatro San Matteo di Piacenza, gli studenti delle scuole del territorio saranno protagonisti di un momento a loro dedicato con lo spettacolo“#IOSIAMO. Dall’io al noi”, interpretato da Tiziana Di Masi, un racconto potente che celebra le storie dei volontari che hanno superato l’individualismo per ragionare come un NOI collettivo.

Evento dedicato alle scuole già SOLD OUT