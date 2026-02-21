Addio a monsignor Anselmo Galvani, per oltre vent’anni parroco del Duomo

Oggi, sabato 21 febbraio, è deceduto monsignor Anselmo Galvani, già parroco-arciprete della Basilica Cattedrale di Piacenza.

Nato a Castelletto di Vernasca (PC) il 2 gennaio 1933, è stato ordinato presbitero il 14 agosto 1955. E’ nel 1956 che inizia il suo servizio di vicario parrocchiale nella comunità di Castel San Giovanni (PC). Poi nel 1960 viene nominato coadiutore nella parrocchia di San Sisto e, sempre nello stesso anno, Segretario vescovile di monsignor Umberto Malchiodi.

Nel 1966 gli viene affidato il compito di mansionario della Cattedrale e di Insegnante di Religione Cattolica presso l’ Istituto Scolastico Colombini e la Scuola Paritaria delle Suore Orsoline in Piacenza. Nel 1975 assume l’incarico di parroco di Casaliggio (PC). Il 1 maggio 1988 il Vescovo Antonio Mazza lo nomina parroco-arciprete e canonico del Capitolo della Cattedrale di Piacenza. Invece, nel 2000 è nominato Rettore della Cattedrale e il 23 giugno 2007 Cappellano di Sua Santità.

Nel 2014 viene nominato amministratore parrocchiale di San Bonico (PC) e Cappellano delle Suore Orsoline di Maria Immacolata. Nel 2020 è entrato nella Casa del Clero “Pio Ritiro Cerati” dove ha portato a compimento, con cuore lieto e colmo di gratitudine, la sua vita terrena.

I funerali, presieduti dal Vescovo Adriano Cevolotto, si svolgeranno martedì 24 febbraio, alle ore 15, nella Cattedrale di Piacenza.

Oggi, sabato 21 febbraio e lunedì 23 febbraio alle ore 17.30 sarà recitato il Santo Rosario nella Cappella della Casa della carità (Piazza Duomo, 33). Domani sera, domenica 22 febbraio, alle ore 20.30 in Cattedrale si terrà una Veglia di preghiera.

