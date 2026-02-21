Rugby – Weekend Bianconero: Sfide appassionanti per i Lyons

Lyons all’arrembaggio anche nel prossimo fine settimana, anche senza la spinta della prima squadra che tornerà in campo solo il 13 marzo in attesa del termine del tabellone di Coppa Italia.

Domenica 22 febbraio sarà una giornata densa di partite per le squadre Lyons, a partire dalla squadra cadetta che farà visita all’ItalianFloor Deisgn Bergamo. Dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa in casa i bianconeri cercano riscatto in terra orobica, in una sfida che si preannuncia in salita: il Bergamo è attualmente al terzo posto in classifica nel Girone 2 di Serie B, ancora in lotta per la promozione. Appuintamento allo “Sghirlanzoni” di Bergamo per le ore 14.30.

Torna il Campionato Under 18 Nazionale, con i nostri Leoni impegnati nella sfida in trasferta con Viadana. I ragazzi di Mozzani, Molina e Alfonsi non attraversano un periodo facile, ma cercheranno di dare filo da torcere a una delle formazioni migliori del girone. Appuntamento per le ore 12.30 al Centro Sportivo di Guastalla.

Al “Beltrametti” sarà invece di scena l’Under 16, che ospita il Rugby Granducato, formazione toscana che attualmente guida il Campionato Interregionale in cui sono impegnati i Leoni. Un’altra sfida difficile per i nostri colori, ma siamo sicuri che i bianconeri daranno il loro meglio per strappare la vittoria.

Torna in campo l’Under 14, che si recherà a Reggio Emilia per una partita triangolare con Valorugby Emilia e Highlanders Formigine nella mattinata di domenica.

Doppio appuntamento per il Settore Propaganda: i Leoncini scenderanno in campo sabato pomeriggio presso la Cittadella del Rugby di Parma con l’Under 12 e domenica mattina con le formazioni under 8 e Under 10 a Noceto.

In campo anche i nostri Brancaleoni, che sabato mattina ospiteranno presso la nostra sede Lyons i Moschettieri Alessandria.

