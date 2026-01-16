Addio al dottor Giancarlo Sisti: “Centrale nella costruzione dell’identità della sanità locale”

Piacenza ha perso una figura che ha segnato profondamente la storia della sua sanità. È scomparso nei giorni scorsi il dottor Giancarlo Sisti, direttore sanitario emerito della nostra Azienda.

Alla guida prima dell’ospedale di Piacenza, è stato uno dei protagonisti del passaggio da Usl 2 ad Azienda nel 1994 e ha accompagnato con competenza e visione decenni di trasformazioni, contribuendo in modo determinante allo sviluppo del sistema sanitario provinciale dagli anni Settanta al nuovo secolo.

L’Azienda si unisce al cordoglio della famiglia e di quanti hanno lavorato con lui, ricordandone il rigore professionale e il ruolo centrale nella costruzione dell’identità della sanità locale.

Nella storica foto d’archivio, il dottor Sisti con altri dirigenti, tra i quali (terzo in prima fila) il direttore generale Piersergio Serventi.

