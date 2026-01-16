Volley, Serie B – Canottieri Ongina sfida i giovani talenti del Modena Volley

Un match casalingo che porta al giro di boa e tre punti in palio particolarmente ambiti. Domani (sabato) alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina conclude il cammino nel girone d’andata in serie B maschile (raggruppamento B) ospitando il Modena Volley, formazione che accoglie i talenti del club di Superlega e che attualmente chiude la classifica con 4 punti. Dal canto loro, i gialloneri piacentini allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi sono sesti a quota 19 e sono reduci dal 3-1 subìto sabato scorso a Cremona nel “derby del Po”. A parlare alla vigilia in casa Canottieri Ongina è coach Bruni.

La classifica

Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 29, Pallavolo Cremonese 28, Tipiesse Cisano 22, National Transports Villa d’Oro 21, Canottieri Ongina, Zotup Scanzorosciate 19, Tecnoarmet Soliera 17, Motta&Rossi Asola Remedello 15, Mo.Re. Volley 14, Ferramenta Astori 13, Vero Volley Monza, Team Volley Cazzago Adro 11, Modena Volley 4.

