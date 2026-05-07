Torna “Un Po di Attenzioni”, pulizia delle sponde del fiume e visita alla Scala di Risalita dei Pesci di Isola Serafini

Torna “Un Po di Attenzioni” con un nuovo doppio appuntamento dedicato alla cura e alla valorizzazione del grande fiume Po.

Domenica 10 maggio, dalle 15 alle 17.30, ad Isola Serafini, Legambiente Piacenza ed Emilia Romagna e Plastic Free Piacenza ed Emilia-Romagna, in collaborazione con Associazione MiraPo APS e con la Scala di Risalita dei Pesci di Isola Serafini, con il patrocinio del Comune di Monticelli d’Ongina, organizzano una nuova giornata di pulizia delle sponde del Po, dopo le importanti raccolte realizzate nel 2025.

L’iniziativa punta a rimuovere i numerosi rifiuti accumulati lungo il fiume, in particolare plastiche trasportate dalla corrente e trattenute in prossimità dello sbarramento della centrale idroelettrica di Isola Serafini.

Alla pulizia seguirà una visita guidata gratuita alla Scala di Risalita dei Pesci, il più grande e complesso passaggio per pesci d’Italia, un’opera tecnologica unica che rappresenta un importante esempio di tutela della biodiversità del fiume Po.

Il ritrovo per i volontari è fissato alle ore 15 davanti all’ingresso della Scala di Risalita. Si consiglia abbigliamento sportivo, pantaloni lunghi e scarpe comode. Guanti e materiale per la raccolta saranno forniti dagli organizzatori. In caso di pioggia l’evento verrà rinviato.

L’evento si inserisce nel progetto “PoSalvaMare”, promosso dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nato per contrastare l’inquinamento da plastica che raggiunge il mare e contribuire al miglioramento della qualità delle acque del Po. L’iniziativa si svolge inoltre all’interno della Riserva Mab Unesco Po Grande, istituita per tutelare habitat, biodiversità e il fiume come patrimonio condiviso.

Parola d’ordine della giornata sarà “un fiume di attenzioni”: perché il Po ha bisogno di nuovi gesti concreti di cura, tutela e partecipazione. La pulizia delle sponde e la visita alla Scala di Risalita vogliono essere anche un’occasione per riscoprire Isola Serafini, il paesaggio del grande fiume e le sue ricchezze ambientali, turistiche ed enogastronomiche.

Info: social Legambiente Piacenza, Plastic Free e Associazione MiraPo APS

Cell. 3355349710 – 3389288235

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