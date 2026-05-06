Cortemaggiore, sabato open day della Casa della comunità: “Consulenze, incontri e screening”

Una mattinata per incontrare i professionisti della salute e dedicare tempo a sé stessi e alla prevenzione. Sabato 9 maggio la Casa della comunità di Cortemaggiore apre le porte ai cittadini con una nuova tappa del percorso La salute abita qui, un’iniziativa pensata per rendere i servizi più vicini, comprensibili e accessibili alle persone.
Non solo informazioni, ma occasioni concrete: durante l’evento sarà possibile ricevere consulenze e orientamento, ma anche partecipare a momenti di screening. Visitando la Casa della comunità, i cittadini potranno inoltre conoscere da vicino i servizi disponibili e confrontarsi direttamente con specialisti, medici e pediatri di famiglia, infermieri, fisioterapisti, ostetriche e assistenti sociali.
La giornata si apre alle ore 9.30 con un incontro dedicato ad Alzheimer e demenze, con un focus sulla salute della memoria e sul sostegno alle famiglie: un momento per informarsi, fare domande e conoscere i percorsi attivi sul territorio con il geriatra Paolo Paolello. Nell’occasione porteranno il loro saluto Evelina Cattadori, direttore del distretto di Levante, e i sindaci dei Comuni che, oltre a Cortemaggiore, fanno riferimento alla Casa della comunità: Besenzone, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda. Previsti anche gli interventi della responsabile assistenziale Paola Vanghi e di medici e pediatri di famiglia che operano nella struttura.
Nella seconda parte della mattina, dalle 11, la struttura di via Libertà 6 diventa uno spazio aperto in cui orientarsi tra servizi e opportunità.
I cittadini potranno sottoporsi a una valutazione del rischio cardiovascolare con la cardiologa; effettuare uno screening dei fattori di rischio con il diabetologo; eseguire test cognitivi e ricevere informazioni sul Centro disturbi cognitivi e demenze con il geriatra; richiedere un counseling sulla salute della donna con l’ostetrica.
I fisioterapisti forniranno consigli pratici e mostreranno alcuni semplici esercizi utili per prevenire le cadute e le fratture, soprattutto in ambito domestico.
Per i genitori è previsto un momento dedicato: la pediatra Sara Scavone ha organizzato due sessioni pratiche di disostruzione pediatrica e manovre di rianimazione di base, per imparare gesti semplici ma fondamentali in caso di emergenza (ore 10.30 e ore 11.30).
Durante la mattinata sarà possibile anche ricevere supporto pratico per utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico, associare minori e persone tutelate, attivare e conoscere l’App ER-Salute, oltre ad avere informazioni e prenotare gli screening oncologici.
Saranno inoltre attive vaccinazioni per gli adolescenti, un info point sulla Medicina delle migrazioni, una postazione sulle dipendenze patologiche e una sul progetto Iceberg, dedicato alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico.
Nel corso della mattinata, all’interno della Casa della comunità, sarà presente anche un medico per prestazioni non differibili e un infermiere per bisogni occasionali, come iniezioni e medicazioni. I cittadini potranno inoltre effettuare un controllo gratuito della pressione arteriosa. Le famiglie potranno anche conoscere le attività svolte dalla Neuropsichiatria, psicologia infanzia e adolescenza. Non da ultimo, si potrà anche visitare il nuovo Punto unico accesso (PUA), di recente istituzione, nel quale lavorano insieme infermieri e assistenti sociali del Comuni per una presa in carico integrata dei bisogni della persona.
Saranno inoltre presenti i rappresentati dei Comitati consultivi degli utenti, i volontari di Avis e Pubblica assistenza e i professionisti della Promozione della salute, per un’attività di dialogo e partecipazione.
«Una Casa della comunità – evidenzia la dottoressa Cattadori – funziona quando le persone la conoscono e la vivono. Questo è il senso del percorso La salute abita qui, di cui Cortemaggiore è la seconda tappa. In autunno apriremo alla cittadinanza altre Case della comunità, portando queste iniziative in tutto il territorio. Perché la salute non è solo cura quando serve, ma relazione, prevenzione e consapevolezza nella vita di tutti i giorni».