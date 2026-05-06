Undici nuovi agenti in arrivo per la polizia penitenziaria piacentina, Foti: “Dal governo interventi e investimenti”

“Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione per le carceri e in particolare per Piacenza”. Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, commentando l’assegnazione di nuovi agenti alla casa circondariale cittadina.
Con il 186° corso della Polizia Penitenziaria, infatti, all’istituto piacentino saranno assegnate 11 nuove unità, un incremento di personale definito dal ministro “fondamentale” per rafforzare l’organico e migliorare le condizioni di lavoro all’interno del carcere.
“Attraverso interventi e investimenti superiamo con i fatti le dimenticanze dei governi precedenti”, sottolinea Foti, evidenziando l’impegno dell’esecutivo sul fronte della sicurezza e del sistema penitenziario.
Il ministro ha inoltre ribadito il ruolo centrale della Polizia Penitenziaria, che “ogni giorno garantisce la sicurezza negli istituti”, sottolineando come il potenziamento degli organici rappresenti una risposta concreta alle esigenze del personale e delle strutture carcerarie.