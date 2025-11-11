Africa Mission, il 29 novembre torna la Cena solidale procidana

Sabato 29 novembre Piacenza si prepara ad accogliere la 12esima Cena solidale “A tavola con Procida”, un evento imperdibile organizzato da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo che unisce il gusto autentico della cucina isolana all’impegno per i progetti in Uganda. L’appuntamento è fissato per le 20 nel salone parrocchiale di Santa Franca, in Piazza Paolo VI 1 a Piacenza.
Questa cena è ormai una tradizione consolidata e rappresenta un ponte tra Piacenza e l’isola di Procida, un incontro di culture e sapori che si rinnova di anno in anno, grazie all’instancabile lavoro dei volontari procidani: il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostenere le attività di Africa Mission in Uganda e in Italia.
Il menù proposto è un vero e proprio viaggio culinario tra le eccellenze di mare e terra, tipiche della tradizione procidana, nota per la freschezza degli ingredienti e la semplicità raffinata: dal crostone di polipetti con crema di patate ai fusilli napoletani a ferretto con cannocchie, San Marzano arrostito e basilico, dagli involtini di spigola con scarola saltata alla scassatina scomposta.
A esaltare i sapori del Mediterraneo saranno i vini piacentini offerti da “Il Poggiarello”, Cantina Gaiaschi e “Il Viandante” e per concludere in bellezza Caffè Musetti, limoncello e amarello di Procida.
La quota di partecipazione è di 40 euro per gli adulti (vino escluso) e 15 euro per i bambini fino a 12 anni: è possibile prenotare o avere info sul meno telefonando al 3206711188 o scrivendo alla mail africamission@coopsviluppo.org.
Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che sostengono l’iniziativa: Il Poggiarello, CSV Emilia, Caffè Musetti, Gaiaschi, Il Viandante, Noi di Santa Franca, Cravedi Servizi e Immagini, Valcolatte, Cantine e Valli e la Ristorante Pizzeria La Mamma.