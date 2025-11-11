Serie B – Turno infrasettimanale di alto livello per l’Assigeco: al PalaBanca arriva Herons Montecatini

a trasferta di Fidenza ha regalato due punti importanti all’UCC Assigeco Piacenza, uscita trionfante da una sfida intensa ed equilibrata decisa solamente dopo un tempo supplementare, permettendo a coach Lottici di bagnare il suo esordio sulla panchina dei Lupi con una vittoria. Il campionato di Serie B Nazionale però non concede un attimo di pausa, ed è così che i biancorossoblu sono pronti a scendere di nuovo in campo per il terzo turno infrasettimanale della stagione, quando mercoledì 12 novembre alle ore 20:30 ospiteranno al PalaBanca di Piacenza la Fabo Herons Montecatini, senza dubbio una delle pretendenti alla conquista della seconda categoria nazionale. Una sfida che rappresenta il primo di quattro appuntamenti dall’alto coefficiente di difficoltà per un’Assigeco che sta progressivamente inserendo l’idea di gioco di coach Lottici.

Gli avversari

Reduce da due finali per la promozione in Serie A2 perse, la Fabo Herons Montecatini in estate ha allestito un roster profondo e di prestigio per tentare un nuovo assalto alla conquista della seconda categoria nazionale. Dopo nove gare disputate, avendo già usufruito del turno di riposo, e la conquista della Supercoppa nella Final Four di Ravenna di metà settembre, il bilancio della formazione termale è più che positivo, con sette vittorie e sole due sconfitte che la proiettano nelle zone alte della classifica, due punti sopra i Lupi.

A guidare la squadra è per il quinto anno consecutivo Federico Barsotti, che può contare su un nucleo di giocatori esperti e dai curriculum cestistici vincenti: il quintetto titolare vede la presenza nel backcourt dello storico capitano di Vigevano Filippo Rossi, Lukas Aukstikalnis, fresco vincitore del campionato con Roseto e principale pericolo offensivo, e Nicola Mastrangelo, ala versatile dalle spiccate doti difensive. Sotto canestro sono pronti a farsi valere due giocatori che l’anno scorso militavano in Serie A2: l’ala grande Riccardo Chinellato, le cui cifre lo rendono per il momento uno dei potenziali candidati al premio di mvp, e il pivot Yannick Giombini, ex Juvi Cremona e gran rimbalzista.

Dalla panchina come cambio degli esterni escono il playmaker Alberto Benites, fedelissimo di coach Barsotti, due veterani come Antonello “Amos” Ricci e Nicola Natali, oltre alla guardia calabrese Daniele dell’Uomo, reduce da una prestazione da 22 punti nel successo casalingo su Orzinuovi. A far rifiatare il reparto lunghi saranno invece Giorgio Sgobba, giocatore con molti punti nelle mani, e il pivot maliano classe 2006 Youssouf Kamate.

